Reunião discute volta às aulas em São Sebastião do Anta

SÃO SEBASTIÃO DO ANTA – Administração Pública de São Sebastião do Anta reuniu-se no refeitório da escola municipal Mauro Jacinto de Freitas com diretores de escolas das redes Municipais e estaduais, para discutir as ações que estão sendo tomadas pela municipalidade para o retorno das aulas presenciais para que aconteça com a máxima segurança a todos os alunos, profissionais e comunidade escolar.

O prefeito Osmaninho Custódio destacou que cumprirá as medidas necessárias para que o retorno às aulas seja seguro.

Ainda segundo o prefeito, a reunião contou com todas as representatividades do município como forma de enriquecer ainda mais o Plano de Ação Municipal de retorno às aulas presencias/ensino híbrido, de maneira que todas as instituições possam colaborar com as decisões a serem tomadas.

O secretário de Educação, Edson Caetano de Oliveira disse que a pasta está em processo de oficialização junto à Superintendência Regional de Ensino e vigilância sanitária para que possam fazer a verificação das condições das escolas para o retorno.

O município está com o expediente bastante adiantado em relação a questão de insumos e EPIs (Equipamento de proteção individual) para que as aulas possam retornar, assim que todos os protocolos de segurança estiverem definidos.

COMUNICADO À COMUNIDADE ESCOLAR

A Prefeitura de São Sebastião do Anta informa a toda comunidade escolar da rede municipal e estadual e privada que:

1 – A Administração Pública Municipal, por intermédio da Vigilância em Saúde/Sanitária, realizará orientações e conferências na comunidade escolar para verificação das condições e preparo para volta às aulas nas seguintes datas:

Entre os dias 04 a 06 de agosto todas as escolas serão verificadas se estão em conformidade com os protocolos Sanitários de segurança que deverão ser seguidos para retorno às aulas;

Entre os dias 09 a 13 de agosto nas escolas da rede municipal e estadual e rede Privada, bem como as condições de Transporte Escolar;

2– Todas as escolas deverão treinar/capacitar seus colaboradores no período que será divulgado as orientações e datas para cumprimento das resoluções que serão dispostas em decreto para recebimento de alunos na rede pública e privada de ensino;

3 – A volta às aulas seguirá todo o planejamento, acompanhado dos protocolos de segurança de em Saúde e Vigilância Sanitária, seguindo suas normas reguladoras;

4 – O município emitirá a data prevista de retorno às aulas assim que todos os laudos estiverem prontos e encaminhados ao Comitê Extraordinário Municipal de Combate ao Covid-19 pela Vigilância em Saúde/Sanitária;

5 – O município autorizará todos os formatos de presença nas escolas de acordo com a estrutura de cada instituição de ensino, sendo regulado este ato pela própria instituição;

6 – Nenhum cidadão será exposto em qualquer ato que não esteja contemplado a segurança e os protocolos sanitários vigentes;

7 – Todas as escolas deverão cumprir as determinações de conformidade da Vigilância Sanitária e Saúde, a partir da notificação oficial por parte do órgão competente. Todos as informações acima seguirão o calendário previsto pela Vigilância Sanitária e Saúde para deixar tudo organizado para que o município possa divulgar a data prevista para a volta às aulas.

