Reunião da Rede de Propriedades Protegidas em Conceição de Ipanema

CONCEIÇÃO DE IPANEMA – Em uma iniciativa voltada à segurança e fortalecimento das propriedades rurais, foi realizada, no distrito Alto São Luiz, em Conceição de Ipanema, uma reunião da Rede de Propriedades Protegidas. O evento contou com a participação de cerca de 80 produtores, além de outros envolvidos no processo.

A reunião teve como objetivo a identificação das necessidades dos produtores, o levantamento de dados sobre a quantidade de participantes e a análise da viabilidade para implantação do projeto na região. Durante o encontro, os produtores demonstraram satisfação com a proposta e elogiaram o trabalho desenvolvido pela Polícia Militar.

Os policiais militares presentes, incluindo o tenente Gilberto e os sargentos Rodrigues e Barros, assim como os soldados Ícaro, Azevedo, Gustavo e Valeriano, desempenharam papel fundamental na condução da reunião e no esclarecimento das ações previstas para o fortalecimento da segurança nas propriedades da região.

“A adesão dos produtores ao projeto foi destacada como um reflexo da confiança no trabalho das forças de segurança, o que promete gerar um impacto positivo na segurança do campo”, destaca a PM.