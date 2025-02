REUNIÃO DA CÂMARA DE CARATINGA- 24/02

Confira os principais assuntos abordados pelos vereadores na reunião da Câmara de Caratinga de segunda-feira (24/02):

Carroceiros

O vereador Altair Nêgo disse que tem uma dúvida a respeito da secretaria de Meio Ambiente, que passou diretamente ao prefeito Dr. Giovanni, quando esteve na Câmara a respeito dos carroceiros, onde estarão depositando os entulhos, antes era na “Rua do Sal”, e foi fechado. Pedi o posicionamento do secretário de Meio Ambiente e não tive resposta.

Transporte escolar

Outro pedido do vereador Nego, foi em relação a secretaria de Educação, para esclarecer sobre a forma que está sendo feito o transporte escolar do distrito de Dom Lara, trazendo os alunos do município de Bom Jesus com o transporte escolar de Caratinga. “Quem é que vai receber esse recurso, Caratinga ou Bom Jesus?”. “Estamos também com problema de transportar os alunos que vem de Dom Lara para Caratinga, para a faculdade no período da noite, e alguns alunos estão ficando para trás porque o carro não está sendo suficiente”.

Dificuldade para acessar órgãos públicos

Nêgo disse também que tem enviado ofícios ao prefeito Dr. Giovanni, mas ele tem respondido aos secretários, e não chega aos vereadores. “Gostaria de mencionar também que nós estamos com dificuldades de acessar órgãos públicos, isso não pode acontecer porque somos fiscais, precisamos das portas abertas. Estamos com problemas na escola do bairro Santo Antônio, queremos saber o que realmente está acontecendo. Uns falam que a escola está apta para receber os alunos, outros que ela está toda danificada”.

Ébinho

O vereador Ébinho falou de algumas proposições da última pauta, no dia 17 de fevereiro, como a construção de rede pluvial nas ruas: Agenor Amaro do Nascimento (que liga à escadaria da Rua Tupy), no bairro Santa Zita e Cezalpino Vieira de Souza, no Esplanada. O vereador também pediu a limpeza geral (englobando poda, capina e lavagem do calçamento) da rua Afrânio Vieira Coimbra, bairro Aparecida, e disse que a situação está muito dificultosa. Na pauta dessa segunda-feira(25), Ébinho pede iluminação pública, no trecho desprovido de tal, na Rua Vereador Orestes Paiva, bairro Zacarias, e asfaltamento da Vila João Antunes, localizada na rua do Seminário, onde segundo o vereador, existe muita dificuldade de transitar principalmente na época da chuva.

Falta de água

Já o vereador Dete começou falando da Copasa, e disse ter ficado sabendo que a situação dos bairros de Caratinga está complicada, pois estão ficando até três dias sem água. Dete disse também que em Dom Modesto e Santa Efigênia também está faltando água.

“O povo já está cansado de paliativo”

Dete também está pedindo o patrolamento com escoria nos córregos Campinhos e Cassimiro, distrito de Santa Efigênia; e no córrego São Manoel, distrito de Patrocínio. “O povo já está cansado de paliativo, toda vez que chove, ninguém passa”.

“Estão brincando com a saúde”

Na Saúde, segundo o vereador Dete, estão encaminhando tudo para o postinho, onde as pessoas chegam para marcar exames e não tem o recurso. A vereadora Zelinha pediu a parte na fala do colega Dete e contou que na semana passada foi tentar resolver o problema de um paciente e teve problema. “Luiz Henrique falou comigo que vai colocar o dinheiro para os postos de saúde. Perguntei qual exame colocaria, começou com a colonoscopia, que custa R$ 1.600,00, ele disse que colocará R$ 3 mil no PSF, como se fosse R$ 30 mil. Aí eu tive uma fato com ele que me entristeceu amargamente. Fui atrás dele com um paciente que não está saindo da Upa com problema de rins. Falei que o paciente precisava ser atendido, ele falou comigo, que que só tinha R$ 600,00. “Eu disse que voltaria mês que vem, aí vocês não vão acreditar no que falou comigo, disse que até lá a pedra já saiu. Porque não é da família dele, não é um amigo dele, é uma rapaz que está em tempo de perder os rins e ir pra hemodiálise”. Dete falou também que está com um morador de Dom Modesto, de quase 72 anos. “Estava indo todos os dias na secretaria e ninguém atendia. Ele precisava fazer uma fístula para começar a hemodiálise, fui cobrar, me falaram para procura a promotoria, estão brincando com a saúde. Agora só faz biópsia e colonoscopia, as meninas da central disse que estão quase apanhando”.

Buracos na MG-329

Ricardo Angola usou a tribuna para contar que esteve em BH, e protocolou um ofício sobre os buracos na MG-329, estrada que liga Caratinga a Bom Jesus do Galho. O vereador também falou que no distrito de Sapucaia está tendo falta de água direto na parte mais alta. Lá tem dois poços e disseram que farão a limpeza. Pedidos de indicação quadra em Sapucaia.

Juarez

Juarez concordou com as colocações dos colegas vereadores sobre os problemas na Saúde, pelo fato de estarem fiscalizando, o que em sua opinião é o papel da casa. Mas o vereador disse que também é preciso falar do que é bom, como um paciente da Upa sendo transferido de aeronave. “Precisamos cobrar, mas mostrar de fato o que tem acontecido”.

Canil no Parque de Exposições

A vereadora Jéssica usou a tribuna para falar das comissões que existem na Casa, para ajudar a população em diversas áreas, com o saúde, obras e outras, e dizer que agora participa da comissão contra maus tratos aos animais e da defesa dos direitos da mulher. também da mulher. “Muitos têm me perguntado sobre o castramóvel, já solicitei uma prioridade para o prefeito e secretário para que funcione de forma adequada tendo uma rotatividade, porque antes ficava parado. O canil funciona dentro do parque de exposições, de forma totalmente errada, local pequeno, e aquele espaço não é para essa finalidade”.

A vereadora também falou da Saúde, e pediu que o secretário Leonardo Condé dê prioridade para cirurgias eletivas, e disse que não está funcionado como deveria.

Silvio

Silvio da Cachaça usou a tribuna para dizer que tem feito alguns pedidos ao secretário de Meio Ambiente, que não estão sendo atendidos, com a limpeza de algumas ruas. “Quero também solicitar asfaltamento na rua Lucindo Carly, no Esplanada, que há muitos anos está sem pavimentação”.

“Nós estamos sendo governados por cariocas”

Zelinha disse que os secretários não atendem os vereadores, ou atendem uns e deixam outros. “Os secretários que estão aí não conhecem a nossa cidade, a gente chega perto deles e fingem que a gente não existe, mas eles não são de Caratinga. A secretária de Obras conhece o Santa Cruz, o Doutor Eduardo ou o distrito de Dom Lara? A geografia do Rio de Janeiro é totalmente diferente da nossa. Estão fazendo a gente de bobo, detesto isso, porque não faço ninguém de bobo. Lá no Santa Zita está cheio de buraco, mas não precisa de vereador procurar secretário porque não atendem, podemos mandar os nossos assessores. Não sei o que vai acontecer com a cidade, não estou tendo abertura com os secretários. O dr. Giovanni atende na hora, mas os secretários não. Nós estamos sendo governados por cariocas”.

Denúncia

O vereador José Cordeiro disse que está vendo carros da prefeitura em locais suspeitos, quando deveriam estar sendo usados pelo povo. Zelinha pediu a parte e disse que teve denúncias que um carro que é da secretaria de Obras está ficando no final de semana no bairro Doutor Eduardo.

Cleidinho

O presidente Cleidinho disse que no começo do governo as dificuldades são muito grandes, e todo governo é assim. “Os vereadores estão corretos em cobrar, mas precisamos ter informações dos secretários. Em Sapucaia não está caindo água, e estamos com uma dificuldade muito grande com os picos de energia, que é serviço da Cemig”.

Elzo Martins

O líder de governo disse que teve alguns pedidos atendidos, mas tem em sua mesa várias demandas que não foram. “Estou aguardando um secretário marcar comigo uma reunião, de repente o senhor Leonardo Condé me responda até 23h59 (segunda-feira,24) e preciso dessa resposta para passar aos colegas vereadores. Estive na escola Branca de Neve porque várias mães me mandaram mensagem, e realmente a estrutura está decadente, então vamos nos reunir na escola municipal do bairro Santo Antônio, onde vão ficar”.