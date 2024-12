Réu condenado a mais de 14 anos de prisão por homicídio motivado por desentendimento político, em Luisburgo

MANHUAÇU – Em julgamento no Tribunal do Júri de Manhuaçu, concluído na tarde desta segunda-feira, 2 de dezembro, um homem foi condenado a 14 anos e três meses de reclusão pelo assassinato de outro homem em razão de um desentendimento político. O homicídio praticado com golpes de faca ocorreu na noite de 22 de abril de 2023, em Luisburgo.

O réu, que se encontra preso, foi condenado nos termos da denúncia oferecida pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) pelo crime de homicídio qualificado, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.