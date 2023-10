‘Retratos Fantasmas’ é uma das atrações de abertura da 14ª edição da Cinedocumenta

Filme de Kleber Mendonça foi escolhido para disputar uma vaga no Oscar 2024 na categoria Melhor Filme Internacional

IPATINGA – A 14ª edição da Cinedocumenta será aberta às 19h30 desta terça-feira (17), no Teatro do Centro Cultural Usiminas, com a exibição dos filmes ‘Santa Cruz’, da artista plástica, produtora cultural e cineasta Rita Bordone, e ‘Retratos Fantasmas’, de Kléber Mendonça Filho, diretor, produtor, roteirista e crítico de cinema brasileiro.

‘Santa Cruz’ reverencia a tradição de se manter uma cruz enfeitada nas fachadas das casas para abençoar as famílias, as terras e os animais. Esse costume se perpetuou na família de Rita Bordone. Adepta da tradição, sua mãe, dona Totinha, representada no filme pela atriz Luzia de Rezende, sempre ornamentava o símbolo do cristianismo no Dia de Santa Cruz, celebrado em 3 de maio.

Outra atração da noite de lançamento da Cinedocumenta é ‘Retratos Fantasmas’, filme de Kleber Mendonça Filho, escolhido para disputar vaga no Oscar 2024 na categoria Melhor Filme Internacional. Ambientado no centro do Recife, durante o século XX, o filme retrata a história do centro da cidade, contada a partir das salas de cinema que movimentavam a população e ditavam comportamentos. Tratando do desenvolvimento urbano acelerado, o filme segue o ponto de vista da janela da casa do diretor, onde morou por vários anos.

Após a sessão inaugural da Cinedocumenta, haverá um debate com os cineastas Cavi Borges, Guilherme Fiúza e Sávio Tarso.

No dia 18, quarta-feira, no Centro Cultural Usiminas, serão exibidos ‘Sem Asas’ e ‘Marte Um’. O filme de abertura da noite, ‘Sem Asas’, de Renata Martins, conta a história de um garoto negro que sonha em ser um colete à prova de balas.

‘Marte Um’ dá sequência à programação da noite de 18. O filme conta a história de Deivinho, uma criança que sonha em colonizar Marte. O filme de Gabriel Martins foi indicado ao Oscar 2023. Marte Um conquistou o Premiére Mundial – Festival de Sundance 2022; Premiére Brasileira. No 50º Festival de Gramado, Marte Um foi premiado nas categorias Melhor filme, júri popular, Melhor Roteiro, Melhor Trilha Musical e Prêmio Especial do Júri. O filme foi contemplado com o Prêmio Abraccine (Associação Brasileira dos Críticos de Cinema) – Melhor filme brasileiro de 2022 e recebeu o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2023, nas categorias Melhor Filme, Direção, Roteiro, Fotografia, Som, Canção, Ator (Carlos Francisco) e Ator Coadjuvante (Cícero Luca).

PARQUE IPANEMA

O encerramento da Cinedocumenta, dia 19, será no galpão principal do Parque Ipanema, reafirmando um dos propósitos da produção da Mostra de ser itinerante. A sessão será aberta com Mergulho, uma coprodução de Marton Olympio e Anderson Jesus. Baseado em história real, o filme narra a história de uma família que, durante os preparativos para curtir um fim de semana na praia, tem os sentimentos confrontados pelo retorno do filho mais velho depois de ficar longe de casa por cerca de dez anos.

‘Cidade de Deus 10 anos’ ganha a telona do Parque Ipanema finalizando a 14ª Cinedocumenta. O documentário reflete sobre o passado e o presente dos atores e personagens do filme, misturando realidade e ficção, recriando algumas cenas de ‘Cidade de Deus’. A direção do longa-metragem é de Luciano Vidigal e Cavi Borges, que comentará a obra com Sávio Tarso.

A 14ª Cinedocumenta – Mostra de Cinema Documentário é uma idealização e realização do Produtor Éderson Caldas e Governo de Minas Gerais. O evento conta com o patrocínio da Usiminas, por meio da lei estadual de incentivo à cultura, apoio do Instituto Cultural Usiminas, Prefeitura de Ipatinga, Videoplus, Panorama Tower Hotel, Tufik Cozinha Árabe, Tradição Restaurante, Cavídeo, Vitrine Filmes, Embaúba Filmes. A Cinedocumenta conta ainda com a parceria do Los Películas.

SERVIÇO

Ingressos para a Cinedocumenta podem ser adquiridos gratuitamente na plataforma Sympla. Link na bio do Instragram da Mostra – @cinedocumenta ou neste: https://abre.ai/cinedocumenta

Ficha técnica

Direção geral: Éderson Caldas

Produção: Simonal Wilde e Shirley Maclane

Assistente de produção: Cristiano Almeida e Beto de Faria

Direção técnica: Filipe Andrade

Direção de comunicação: Goretti Nunes e Meire Furtado

Curadoria: Cavi Borges, Guilherme Fiúza, Joel Pizzini e Sávio Tarso

Contador: Adilson Mariano

Elaboração e prestação contas: Marilda Lyra

Registro fotográfico: Dani Dornelas

Projeto gráfico: Enyály Poletti

Site: Wemerson Félix