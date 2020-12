RETOTALIZAÇÃO DE VOTOS

Rosilene (PROS) está eleita. Silvio da Cachaça (PL) perde vaga na Câmara Municipal

CARATINGA- Após cerimônia de retotalização dos votos, que ocorreu ontem, no Cartório Eleitoral, Rosilene (PROS) foi considerada eleita. Por sua vez, Silvio da Cachaça (PL) perdeu a vaga na Câmara Municipal.

A retotalização foi necessária porque a candidata Rosilene do PROS, que teve o Requerimento de Registro de Candidatura indeferido inicialmente, conseguiu o deferimento de sua candidatura após recurso junto ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.

No dia da eleição não havia uma decisão final em relação ao registro de candidatura, o que garantiu a Rosilene o direito de ter o seu nome inserido nas urnas eletrônicas. No entanto, os 642 votos obtidos ficaram com o status de “nulos” e não entraram na totalização.

Conforme o chefe de cartório Arilson Oliveira de Carvalho, agora, com o deferimento da candidatura em grau de recurso, esses votos precisaram ser validados, o que ocorreu na audiência de retotalização.

Rosilene destacou o que a população pode esperar de sua atuação. “Estou muito feliz, graças a Deus deu tudo certo, eu estava na expectativa, um pouco apreensiva, mas não deixei de confiar na Justiça. É meu segundo mandato. Dentre quatro mulheres hoje na Câmara, vamos fazer o melhor possível, correr atrás de recursos para Caratinga e São Cândido. Eles acreditam muito em mim, são votos de confiança, acreditam no meu trabalho com sinceridade e honestidade. Vamos fazer muita diferença na Câmara”.

Assim, a formação da Câmara passa a ser com: PSD (Dete, José Cordeiro e Cleon Coelho), PSL (Altair Nego e Careca), PV (Rominho Costa), PSDB (Mauro Água e Luz), PODE (Neuza da Oncologia), PT (Guliane Quintino), DEM (Zelinha da Saúde e João Catita), PP (Irmão Emerson e Ricardo Angola), AVANTE (Rômulo Gusmão e Ramon Alacrino), PROS (Rosilene) e REDE (Johny).