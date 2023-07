Retomada as obras de reforma, revitalização e ampliação da Escola Municipal Dr. Alípio Fernandes

INHAPIM – O projeto “Mãos Dadas”, uma iniciativa do governo de Minas Gerais, através da secretaria de Estado de Educação, aderido pela prefeitura de Inhapim no ano 2021 após aprovação da Câmara Municipal, permitiu um aporte de aproximadamente R$ 5 milhões para o município, que já está fazendo a diferença na qualidade de vida na prestação dos serviços públicos em educação da população inhapinhense.

Após a promoção de inauguração das obras de reforma e revitalização do prédio histórico da Secretaria de Educação e da entrega da nova Escola Municipal Antônio Soares de Rezende, no distrito de Tabajara, a prefeitura de Inhapim retoma as obras de reforma, revitalização e ampliação da Escola Municipal Dr. Alípio Fernandes, localizada no centro da cidade e que atende alunos matriculados entre o primeiro e o quinto ano do ensino fundamental.

O educandário já está recebendo os investimentos do projeto “Mãos Dadas”, e terá renovada toda sua pintura, rede elétrica e hidráulica, construção de novas salas, muro e uma quadra de esportes coberta. “Após concluirmos as obras de reforma e revitalização do prédio histórico da Secretaria de Educação e entregarmos a nova escola municipal Antônio Soares de Rezende para todo povo inhapinhense, estamos focados na retomada das obras de reforma, revitalização e ampliação da escola municipal Dr. Alípio Fernandes, sendo essa mais uma obra do projeto “Mãos Dadas” em nosso município” informou Carla Ervilha, secretária de Educação.

O prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, informou que a pausa ocasionada na execução das obras foi devida a desistência contratual da empresa vencedora do processo licitatório da obra, mas o município já superou todos os trâmites burocráticos que envolvem o processo e espera entregar as obras da escola o mais breve possível. “Devido a desistência do contrato efetuada pela empresa responsável pela execução das obras de reforma, revitalização e ampliação da Escola Municipal Dr. Alípio Fernandes houve um atraso no cronograma dos trabalhos, mas nossa equipe das secretarias de Planejamento e de Administração já solucionaram os entraves contratuais e burocráticos o que possibilitou a retomada das obras. Agora, com as bênçãos de Deus iremos dar seguimento nos trabalhos e entregar, na maior brevidade possível um novo e moderno espaço educacional para nossa população”, informou o prefeito.

Além das obras de reforma, revitalização e ampliação da Escola Municipal Dr. Alípio Fernandes que recebe investimentos de aproximadamente R$ 421 mil do projeto “Mãos Dadas”, a prefeitura de Inhapim segue promovendo a construção da nova Creche Municipal Enedina Soares de Lima Sayago, na rua Amélia Godinho, no centro da cidade, e também a reforma, revitalização e ampliação com construção de quadra de esportes coberta na Escola Municipal Ione Ambrosina de Siqueira.

Assessoria de Comunicação