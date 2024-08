Reta final para inscrições de concursos regional e estadual de qualidade dos cafés

CARATINGA- Reta final de inscrições para os 7° Concurso Regional de Qualidades dos Cafés e o 21° Concurso de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais. O prazo se encerra no próximo dia 6 de setembro.

Os produtores devem preencher a ficha de inscrição disponível no site da Emater-MG e entrega-la preenchida juntamente com as amostras de cafés nos escritórios locais ou nas agências do Sicoob Credcooper.

De acordo o coordenador técnico regional da Emater, Sebastião Jorge Braga, podem se inscrever produtores com amostras de café Arábica, tipo 2 para melhor (máximo quatro defeitos), colhidas neste ano. Os cafés concorrentes também devem ser passados na peneira 15 (ou acima), com vazamento máximo de 5% e umidade entre 10% e 12%. “É permitido ao produtor participar com uma amostra, seja de natural ou descascada. Cada CPF só participa de uma amostra. Esse ano, uma tolerância. Nos anos anteriores a gente exigia que fosse peneira 16, com passagem máxima de 5%. Como sabemos que o ano foi atípico, várias floradas, déficit hídrico, então, a qualidade do café, em tamanho de grão, ela ficou um pouco prejudicada, os grãos foram menores. Considerando isso, a Emater, como um todo, baixou a peneira de 16 para 15. Os outros padrões de qualidade continuam os mesmos”.

Os cafés concorrentes irão passar por análises físicas e sensoriais feitas por uma comissão julgadora formada por, pelo menos, oito classificadores e degustadores de café. Na primeira etapa de análise, só serão classificados os cafés que obtiverem o mínimo de 85 pontos, de acordo com as normas da Associação de Cafés Especiais (SCA, em inglês), entidade internacional de referência do setor. “A premiação, o resultado final, deverá ser feito em dezembro, aos moldes dos anos anteriores, numa festa onde a gente aproveita o aniversário da Emater”.

Os produtores classificados em primeiro, segundo e terceiro lugar no Concurso Regional recebem troféus, diplomas, medalhas e remuneração econômica. “São 11 municípios que participam no regional. Todos eles participam no estadual também. Os campeões municipais em cada uma dessas categorias, receberão como bônus R$ 1.000 premiação. Temos também a premiação regional, em que os moldes são um pouco diferentes. Nós temos um parceiro forte nesse evento, que é a Organização Jairo Soares. E ele se compromete a comprar os cafés, primeiro, segundo e terceiro lugares, pagando um preço acima de mercado. Isso caso o produtor queira comercializar”.

Sebastião frisa que Caratinga e região vem se destacando em qualidade de café nos concursos realizados. “Sabemos a importância do café para essa região. Há muito pouco tempo atrás eu falo que o café era desclassificado, ninguém dava nada por ele. E hoje, depois de um trabalho na extensão, um trabalho de corpo a corpo com o produtor, uma cidade reconhecida nos cafés especiais, com reconhecimento regional, estadual, nacional e até internacional. Nós temos várias produtoras, as mulheres têm se destacado um pouco mais nessa produção de cafés especiais, que estão produzindo, torrando, moendo, embalando e fazendo comércio no exterior. Tem muita gente mandando cafés para todos os países do mundo. Isso projeta a região, isso projeta a importância do café e nos dá condições de bons trabalhos”.