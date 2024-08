Reta final para inauguração da academia Allp Fit em Caratinga

CARATINGA- Com infraestrutura de alto padrão, a Allp Fit será inaugurada em Caratinga no dia 24 de agosto. O empreendimento está situado à Rua Dr. José Augusto, 92 – Dário Grossi e as obras já estão na reta final.

Com planos que vão do econômico ao premium, o amplo e moderno espaço, além de contar com estacionamento exclusivo, tem sala VIP, doses de Whey e pré treino, Allp Sauna, Espaço Kids, Allp Spa, Allp Zone, Spinning, vila de benefícios, estacionamento, exclusivo, sala de aulas e coletivas.

A rede de academias Allp Fit tem como fundador e CEO Anderson Franco. Criada com o conceito Top do All (“o melhor para todos”), desenvolvido por Franco, a Allp Fit apresenta tecnologia avançada e foco em desempenho, mas com preços menores ou tão competitivos quanto os praticados por redes low cost, que ficaram conhecidas apenas pelo baixo custo.