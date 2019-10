Reta final dos Jogos Estudantis 2019

CARATINGA- Após mais um final de semana de grandes disputas esportivas, a edição de 2019 dos Jogos Estudantis se encaminha para a última semana com a luta pelo título de Escola Campeã Geral.

A 4ª semana de execução dos Jogos Estudantis (24 a 29 de setembro) foi encerrada e contou com a realização da tradicional competição de atletismo no sábado (28/09) e reuniu na Pista de Atletismo do UNEC – Centro Universitário de Caratinga, 642 alunos/atletas que participaram de 63 provas entre corridas, arremessos de peso e saltos (altura e distância). Durante a semana, ainda foram realizadas partidas de futsal, voleibol e handebol.

A última semana dos Jogos Estudantis iniciou com as disputas das últimas partidas de futebol de campo que aconteceram no Campo do UNEC e do Esplanada Esporte Clube. Ainda ontem aconteceu a competição de Tênis de Mesa no Poliesportivo Limoeiro às 18 h, local onde haverá hoje as partidas de futsal e voleibol.

Amanhã pela manhã, acontece na Escola Municipal Bezerra de Menezes, a partir das 8h, a competição de xadrez, e durante todo o dia, no Poliesportivo Limoeiro, as semifinais do futsal e finais do voleibol. Ainda no sábado, tem início a competição de basquete, que acontece na Quadra da Escola Estadual Deputado Agenor Ludgero Alves.

Já para o último dia do evento, estão programadas as finais do futsal pela manhã, e do handebol e basquete no período vespertino. Todas as premiações nas modalidades esportivas acontecem imediatamente após realização das partidas finais.

Como muitas finais serão decididas no sábado e domingo, a disputa da Escola Campeã Geral do evento está em aberto. Escola Estadual Princesa Isabel, atual campeã, segue na liderança do quadro de medalhas com 42 medalhas de ouro, seguida pelas escolas Municipal Bezerra de Menezes com 40 medalhas, Engenheiro Caldas com 28 medalhas, José Augusto Ferreira e Sinfrônio Fernandes empatadas com 26 medalhas. A disputa promete ser decidida apenas nas últimas finais do evento.

Os Jogos Estudantis, tradicionais em Caratinga, são a porta de entrada para os Jogos Escolares de Minas Gerais- JEMG. Participam da edição 2019, 1.963 alunos/atletas de 32 escolas das redes municipais, estaduais e privada de ensino que, entre os dias 31 de agosto a 06 de outubro, disputam 15 modalidades esportivas.