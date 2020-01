Reta final do recadastramento biométrico

Prazos para Bom Jesus do Galho, Caratinga, Santa Bárbara do Leste e Ubaporanga encerram-se em 21 de fevereiro

DA REDAÇÃO- A identificação do eleitor por meio das impressões digitais segue na reta final em Caratinga. Os últimos municípios que passam pelo processo, Bom Jesus do Galho, Caratinga, Santa Bárbara do Leste e Ubaporanga terão seus prazos encerrados em 21 de fevereiro de 2020.

O processo de cadastramento obrigatório do eleitorado por meio da coleta de dados biométricos teve início em Caratinga e outros nove municípios que compõem as 71ª e 72ª zonas eleitorais no mês de maio de 2019. 10 de outubro de 2019 foi o prazo final para Entre Folhas, Santa Rita de Minas e Pingo D’Água. Imbé de Minas, Piedade de Caratinga e Vargem Alegre tiveram seus prazos encerrados em 17 de dezembro de 2019.

De acordo com dados estatísticos do Tribunal Regional Eleitoral, pelas 71ª e 72ª zona eleitoral, os 10 municípios somam 127.530 eleitores que estavam aptos a votar em 2018, sendo que conforme dados da Justiça Eleitoral, atualizados até o dia 06 de janeiro de 2020, 97.768 eleitores já foram biometrizados, ou seja, 76,7%.

Somente em Caratinga já foram biometrizados 44.024 eleitores, ou seja, 69,48% do eleitorado total. Bom Jesus do Galho, que recebeu a visita do ônibus TRE Aqui no ano passado, já alcançou 77,49% do seu eleitorado. Santa Bárbara do Leste e Ubaporanga, já realizaram a biometria de 76,63% e 78,70% respectivamente.

Os atendimentos estão sendo realizados no cartório eleitoral, situado à Avenida Presidente Tancredo Neves, 135 – Térreo ou na Central de Atendimento ao Eleitor, na Avenida Benedito Valadares, 15, centro.

NACIONAL

Segundo informações disponíveis na página da Biometria do Portal da Justiça Eleitoral, até o momento, 13 unidades da Federação já fizeram a revisão biométrica de mais de 99% de seus eleitores. São elas: Acre, Alagoas, Amapá, Distrito Federal, Goiás, Pará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins.

Os estados do Ceará e do Paraná já concluíram a revisão biométrica de seus eleitores, conforme cronograma estabelecido pelos respectivos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs). Contudo, ainda não alcançaram mais de 99% do seu eleitorado. Nessas localidades, os eleitores que não participaram da revisão dentro do prazo ainda podem fazer o cadastro da biometria diretamente nos cartórios eleitorais, de forma ordinária. Caso contrário, poderão ter o título cancelado.

Nas unidades da Federação onde a revisão biométrica já foi encerrada, os eleitores já serão identificados pelas impressões digitais, assinatura e foto nas Eleições Municipais de 2020. A previsão da Justiça Eleitoral é que todo o eleitorado brasileiro esteja cadastrado na biometria até 2022. As metas de cadastramento para os próximos anos são as seguintes: 10.790.971 eleitores em 2020, 19.298.704 eleitores em 2021 e 10.332.912 eleitores em 2022.