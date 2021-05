Restrição do fluxo de clientes nas agências bancárias

Decreto do executivo limita atendimento diário a 350 pessoas

CARATINGA– O prefeito de Caratinga Welington Moreira assinou decreto que dispõe sobre medidas de enfrentamento à pandemia decorrente da covid-19, estabelecendo restrições de atendimento ao público junto às agências bancárias.

No documento, o executivo considerou a necessidade de restrições das aglomerações verificadas interna e externamente junto às agências bancárias locais, notadamente para perceber Auxílio Emergencial instituído pelo Governo Federal, o que excede em demasia o atendimento ordinário.

A Prefeitura ainda frisou que acompanha diuturnamente o cenário epidemiológico e que, em caso de aumento de casos de contágio pela população, as regras de flexibilização deverão ser revistas, podendo adotar inclusive, no que couber, suspensão das atividades que possam pôr em risco a saúde da coletividade.

Com as novas medidas, o atendimento diário nas agências bancárias deverá obedecer ao distanciamento recomendado pelo Plano Minas Consciente, limitando-se a 350 pessoas. O estabelecimento bancário que desobedecer às medidas terá seu alvará de licença e funcionamento suspenso, bem como o estabelecimento interditado pelo prazo de 30 dias. Em caso de reincidência, a suspensão do alvará de licença e funcionamento será pelo prazo que perdurar o estado de calamidade pública reconhecido pelo Poder Público.

Com as novas medidas, o atendimento diário nas agências bancárias deverá obedecer ao distanciamento recomendado pelo Plano Minas Consciente, limitando-se a 350 pessoas (Foto: Arquivo DIÁRIO)

CARATINGA – O Ministério da Saúde incluiu pessoas com doenças crônicas neurológicas no Plano Nacional de Operacionalização Contra a Covid-19. Dessa forma, a Prefeitura de Caratinga atualizou o formulário a ser preenchido pelo médico, onde consta, também, a lista das comorbidades prioritárias para vacinação contra o novo Coronavírus. O documento pode ser acessado através do endereço eletrônico:

https://www.caratinga.mg.gov.br/abrir_arquivo.aspx/Lista_das_comorbidades_prioritarias_e_formulario_medico_que_devera_ser_preenchido?cdLocal=2&arquivo={CA0D6AA1-72AD-A640-B0E4-CA3E702BD7B1}.pdf

Vale ressaltar que pessoas com Síndrome de Down e doentes renais crônicos que realizam diálise, maiores de 18 anos, também continuarão sendo vacinadas. Além do público citado, a vacinação continua para aquelas pessoas que possuem deficiência permanente e que são beneficiárias do BPC (Benefício Assistencial à Pessoa com Deficiência).

No momento da vacinação, o público-alvo deverá levar, além do documento de identidade, cartão de vacina e comprovante de residência, um formulário preenchido pelo médico.

As Unidades Básicas de Saúde estarão abertas de 8h às 10h30 e de 13h às 16h para a vacinação.