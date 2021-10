RESTAURAÇÃO ACONTECENDO-4

A descoberta do que falta

Minha vida – hoje à beira dos 75 – sempre foi pautada por buscas. Por que não? O conselho que segui é que “quem busca, acha”. Queria animar VOCÊ a não desistir do seu sonho, não importa qual seja! Busque, e você o encontrará! Hoje, agora, e para sempre, sucesso para você em tudo!

Na Meninice – Desde minha meninice leio as Sagradas Escrituras. Não consigo esquecer especialmente duas professoras, sua forma amorosa, tanto na voz como nas expressões faciais – tudo nelas demonstrava, pintava em cores vivas do AMOR as histórias da Bíblia! Nunca jamais esqueci, e nunca esquecerei.

Dentro daquele pequeno ser, frágil, suscetível (a tudo), um desejo de conhecer mais e mais sobre aquela FONTE MAIOR da qual falavam, de AMOR, foi crescendo, dia após dia.

Na verdade, narrar uma história da Bíblia sem passar amor é algo que é muito difícil de fazer – a não ser que as ‘mãos’ do contador estiverem magicamente amarradas a um monstro, e nesse caso, o monstro, totalmente desumano, pode até ser a religiosidade.

Creio que foi isso que pegava mal toda vez que Jesus se encontrava com tais homens (e tem mulheres também, infelizmente). Pessoas doutas, desprovidas, contudo, de sabedoria para a vida. Que desconhecem o valor intrínseco de cada ser humano, que não saberiam dar uma resposta afirmativa para a pergunta “POR QUE ESTOU AQUI NESTE MUNDO”!

Tive o privilégio (sei que foi verdadeiro privilégio) de ouvir as histórias da Bíblia num contexto certo, o que despertou dentro de mim um interesse cada dia maior de conhecer e buscar essa fonte de amor.

Na Yale Divinity School – Uma lembrança que não me deixa: nós três, Rich, Bill e eu, na Praça da Escola de Divindade, acomodados na grama do jardim, compartilhando as coisas mais profundas – preciosidades de cada um, na forma que cada um é um ser único! Que saudades! YDS – Yale Divinity School (Escola de Divindade) da Universidade Yale, fundada em 1701, situada a 250 km ao norte de New York! Conclui ali meu primeiro mestrado, em 1971.

O jardim da Escola em New Haven, CT, USA, com a Capela ao fundo.

Era o tempo da Guerra do Vietnam. Estávamos em meio ao movimento negro de libertação e integração – uma fase violenta. Dr. Martin Luther King Jr. tinha sido assassinado alguns anos antes. Agora estavam em destaque novos líderes – Bobby Seale, Angela Davis e outros.

Era o início dos anos 70.

Cada um de nós três refletia a partir de sua sensibilidade e seu tipo de amor pelo mundo:

RICH buscava o caminho da introspecção.

BILL sempre foi um ativista estratégico.

E eu – um estrangeiro, estudante, que buscava por todos os meios e maneiras “obedecer ao chamado ao santo ministério”. Meu caminho era a igreja…

RICH se uniu a um grupo de meditação no deserto do Novo México (e nunca mais tive notícias dele).

BILL foi para Washington onde se aposentou como assessor jurídico de um dos principais senadores americanos de sua época: um judeu, que uma vez foi candidato à Presidência, e que tinha a sagacidade para se locomover nos corredores do poder do país mais poderoso do mundo, – no meio da agitada Guerra Fria.

Eu fui à Berlim, na Igreja Luterana Berlim-Brandenburgo (Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg) – é impossível ser mais luterano! Lá fiz as provas no Konsistorium (Sede Central) e fui reconhecido como Pfarrer, isto é, pároco, ou, então, ao pé da letra, “senhor da paróquia” – o mesmo título usado na igreja católica.

Mas foi no jardim da escola em New Haven que toquei no tesouro com os olhos da alma. Foi naquele dia que me entreguei e fui conquistado. Não havia nada mais doce, mais agradável, mais desejável.

Uma simples frase fez ruir montanhas e rochedos, e fez emergir o castelo mais bem elaborado de todos os tempos. Palavras têm poder – frases, pronunciadas, escritas, têm o poder de uma potencialização sem limites:

… E ENTRE ELES NÃO HAVIA NENHUM NECESSITADO!

Pensei: – Pronto, aí está a solução, a fórmula perfeita para o caos do mundo. Como eles conseguiram, como isso foi alcançado, no início deste movimento que hoje tem “igreja” como sua continuidade? Nem parece…

É preciso neste ponto destacar alguns detalhes estratégicos dessa realização descrita em Atos que ficaram tão evidentes para mim naquele dia:

ninguém considerava o que era seu como seu;

quando alguém necessitava de algo, AQUELE que tinha lhe dava;

isso era feito assim sem nenhuma pressão ou obrigação – era o Espírito (a era dEle tinha iniciado de forma cabal) que orientava, convencia, fortalecia, encorajava a cada um no seu interior!

Desta forma, também, um poder agregador cada vez maior e mais forte era gerado: famílias, comunidades, cidades inteiras foram sendo transformadas. Os que detinham o velho tipo de poder diziam que “eles estavam transtornando” o mundo, isto é, pondo-o ou virando-o (segundo as palavras originais) de cabeça para baixo.

Que frase mais perfeita: nenhum necessitado! Que profundo bem que ela traz à alma cansada de “carregar o mundo nas costas”!

Hoje, quantos pobres há no mundo? Onde foi que este movimento estagnou, movimento que poderia ter curado este mundo pandêmico? Será que ainda é possível – em nossos dias, hoje?

Foi lá naquele gramado nos meus vinte e poucos anos que eu a tive a visão em minha mente, e nunca mais pude esquecê-la. Vi uma obra-prima completa, funcionando e maravilhando a todos, até aos mais toscos, até alguém “rude” como eu.

(Extraído do nosso livro/e-book Restauração Acontecendo, Parte I – A descoberta do que falta)

Rev. Rudi Augusto Krüger – Diretor, Faculdade Uriel de Almeida Leitão; Coordenador, Capelanias da Rede de Ensino Doctum – UniDoctum rudi@doctum.edu.br