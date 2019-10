Empresa de Lavras dá início à obra do maior empreendimento de Caratinga e região

CARATINGA- Um convite para investir. Um sonho para morar. A Ciclope Empreendimentos e Participações traz um grande investimento para Caratinga com o Residencial Nova Esperança. Situado no final da Rua Coronel Antônio Saturnino (Rua da Cadeia), sentido Portelinha, o empreendimento traz a proposta de ampla infraestrutura e o espaço já está aberto para visitações.

Pedro Ferreira, gestor comercial do empreendimento, frisa que a empresa tem investido em diversas cidades de Minas Gerais e do interior de São Paulo. Foi realizada uma pesquisa de mercado que apontou as vantagens de oferta e demanda de imóveis no mercado imobiliário de Caratinga. O local escolhido também demonstra o lado social do projeto. “Nós precisamos fazer algo diferente, algo novo. Nossa intenção é entregar um produto honesto para todos os clientes e, lógico, sempre pensando no bem estar social. Estamos desenvolvendo um empreendimento com ruas largas, projeto urbanístico, pois acreditamos em fazer loteamentos para 50/100 anos, ainda serem viáveis”.

O loteamento conta com financiamento próprio, diretamente com a empresa e a intenção é comercializar os lotes a partir de R$ 30.000. Ofertas de lançamento também estão disponíveis, como enfatiza Pedro. “Nós temos a opção de 10% de entrada e o restante em até 120 meses. Nossa parcela média será a partir de R$ 277 e temos condições promocionais para lotes à vista também. A documentação necessária é CPF, RG, comprovante de endereço e estado civil, além dos 10% de entrada. Não tem avaliação de crédito, é tudo diretamente com a empresa”.

ESTRUTURA

Infraestrutura completa de água, luz, asfalto, praças e jardins. Aluísio Andrade, parceiro do empreendimento, afirma que o loteamento está 100% regularizado, aprovada pelos órgãos competentes, com matrículas e escrituras individualizadas. “A expectativa é a melhor possível, justamente pela seriedade que estamos lançando esse empreendimento. Vocês vão ver que a seriedade é tão grande que hoje a pessoa se comprar um lote, todos estão registrados na prefeitura, no Cartório de Registro de Títulos e Documentos, com todas as licenças necessárias. O empreendimento é muito sério e o maior em termos de loteamento da cidade”.

Aluísio reafirma toda a estrutura que estará disponível no Residencial. “Para se ter ideia, no início ali vai ter duas praças enormes, fora água, luz, asfalto, área verde. Tudo que hoje exige para um grande empreendimento, estamos fazendo como se fosse um empreendimento de capital. A cidade vai ganhar muito com isso, em especial toda a região. Aqui na cidade, a maior avenida que nós temos é a Dário Grossi, tem duas mãos, ida e volta. Como a pessoa podia imaginar uma avenida num empreendimento de loteamento? A avenida principal aqui é maior do que a Dário Grossi, vai ser a maior avenida da cidade, toda asfaltada”.

A Ciclope Empreendimentos e Participações é um grupo da cidade de Lavras, com reconhecida atuação no segmento automotivo e área imobiliária. Aluísio finaliza enaltecendo a parceria fidelizada. “Estamos fazendo um investimento com uma empresa séria, fomos a Lavras conhecer a infraestrutura, os projetos atuais, futuros e já realizados e ficamos impressionados com o trabalho. Então aceitamos a fazer essa parceria. E o sucesso é perceptível com a quantidade de máquinas”.

Informações e vendas estão disponíveis pelo número (33) 99828-3240.