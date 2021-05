Obras entram na reta final. As casas estão sendo construídas no Bairro Esperança e deverão abrigar até 1.600 pessoas

CARATINGA- Reta final. As obras do Residencial Esperança estão 99% concluídas, conforme informou o engenheiro responsável. As unidades estão distribuídas em dois condomínios: o “Residencial Esperança III” com 120 apartamentos e o “Residencial Esperança IV” com 280. O valor total do empreendimento é de R$ 30 milhões.

Os apartamentos são populares, de aproximadamente de 42m², constituídos de dois quartos, banheiro sala cozinha/área de serviços e garagem. Toda a área compreende 24.123.81m², compondo os prédios, garagens, vias de circulação, centro social, guarita, quadra de esportes, playgrounds e áreas verdes. As casas estão sendo construídas no Bairro Esperança e deverão abrigar até 1.600 pessoas com toda estrutura sanitária, iluminação pública de LED com castelo d’água de 140 mil litros de água e passagem de pontos para telefonia e internet.

O Programa Casa Verde e Amarela é constituído por recursos de dotações orçamentárias da União; do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS); do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR); do Fundo de Desenvolvimento Social (FDS); do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); operações de crédito da União com organismos multilaterais de crédito; além de outras contrapartidas financeiras, doações públicas e privadas e recursos oriundos de fontes nacionais e internacionais.

O deputado federal Mauro Lopes teve participação na conquista das casas, inclusive, no ano de 2018, reuniu-se com o à época presidente Michel Temer para que houvesse a liberação pelo Governo Federal.

O presidente da Associação dos Sem Casa, João Lourenço, “João Cabeção”, relata sobre esta conquista e a importância da articulação entre o chefe do executivo e o deputado. “É muita luta, mais de 30 anos lutando por casas populares em Caratinga. Graças a Deus temos um deputado atuante lá em Brasília, que é o deputado federal Mauro Lopes. Temos que agradecer a ele, trazer essas 400 moradias e também ao prefeito Dr. Welington pelo empenho que ele teve junto ao deputado; então parabéns para eles. Fico feliz com isso, temos só que agradecer. E essa luta não para, espero que muitas casas ainda possam vir. Nossa luta começou em 96, quando começou o Doutor Eduardo, naquela invasão, onde pudemos ajudar algumas famílias e agora essa maravilha desses apartamentos, coisa de primeiro mundo”.

VEREADORES OPINAM SOBRE OBRA

“Eu já estive acompanhando essas casas, realmente ficou muito bom, temos que agradecer ao deputado Mauro Lopes, que sempre está junto com a gente em Caratinga. Parabenizo a ele e ao prefeito Dr. Welington pela gestão dele, entregando 400 casas para famílias que precisam. Esperança de poder quem sabe fazer mais, até mesmo casas em Sapucaia, que também necessita”.