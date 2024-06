Residencial Esperança ganhará Escola Municipal Verde e Amarela

Na modalidade construção modular, outras duas novas escolas serão instaladas, nos bairros Santa Zita e Das Graças

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga vai contratar uma empresa especializada em construção modular. A intenção é entregar quatro novos imóveis. Com destaque para a Escola Municipal Verde e Amarela, que será erguida no Residencial Esperança.

De acordo com o executivo, a municipalização do ensino fundamental em Caratinga demonstra a necessidade de suprir o aumento da demanda escolar. Foi realizado um estudo técnico preliminar com objetivo de estudar detalhadamente a melhor solução para suprir a necessidade de Construção de Escolas no município de Caratinga.

O projeto descreve as ações propostas referente as obras de Construção de Escolas Modulares. “A maior vantagem da escola modular é a rapidez na construção. Isso ocorre porque esse modelo se apoia na construção off-site, ou seja, os módulos escolares são construídos fora do canteiro de obras, em uma fábrica. Quando ficam prontos, eles são transportados para os locais onde deverão ser montados. Isso elimina vários problemas que são percebidos nas construções convencionais. Esse processo garante, mais segurança e rapidez na implementação, redução dos erros; custos menores; menos imprevistos; e pouco desperdício de materiais”.

O valor total estimado para a execução do objeto do convênio é de R$ 14.917.270,17.

Foram identificadas 16.188 crianças na faixa etária de escolarização, segundo o Panorama do Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com a construção das escolas Ilha da Fantasia, Padre Roque Colombo e Verde Amarela será possível atender uma maior quantidade de alunos

Com a finalidade de atender ao usuário principal, no caso, as crianças na faixa etária de 5 a 11 anos, o projeto adotou dentre alguns critérios: facilidade de acesso para crianças com deficiência física ou mobilidade reduzida; ambientes de integração e convívio entre crianças de diferentes faixas etárias como: pátio, parquinho e quadra. O prazo de execução dos serviços é de seis meses

ESCOLA MUNICIPAL VERDE AMARELA

A Escola Verde e Amarela será construída no loteamento Esperança III, Rua A.

O projeto de construção foi desenvolvido com uma área total construída de 718,02m², sobre um lote com área de 10.950,69 m². A escola terá capacidade de atendimento de até 216 crianças nos turnos matutino ou vespertino.

O pavimento térreo juntamente com uma parte coberta e outra parte aberta, terá uma quadra poliesportiva. O espaço será composto pelos seguintes ambientes: Hall de entrada; recepção; sala de Atendimento Especializado; secretaria; sanitário secretaria; diretoria; sala de coordenação pedagógica; sala de Professores; biblioteca; sala de informática dispensa; cozinha; refeitório; duas salas de aula; almoxarifado; quadra; dois Sanitários PCD; um sanitário coletivo masculino com seis bacias sanitárias; um Sanitário coletivo feminino com seis bacias sanitárias; e área de circulação coberta.

O projeto ainda prevê rampa de acesso e sanitários adaptados para pessoas com deficiência.

ILHA DA FANTASIA

A Escola Municipal Ilha da Fantasia, situada na Rua João Vieira, Bairro Nossa Senhora das Graças, será desenvolvida com uma área total construída de 576,63m², sobre um lote com área de 1.592,40 m². A escola terá capacidade de atendimento de até 188 crianças nos turnos matutino ou vespertino.

O pavimento térreo juntamente com uma parte coberta e outra parte aberta, possui uma quadra poliesportiva. O espaço ainda contará com recepção; hall de Entrada; sala A.E.E- Atendimento Educacional Especializado; secretaria; diretoria; sala de coordenação pedagógica; sanitário Coordenação; sala dos Professores; duas salas para Berçários; duas salas para maternal; seis salas de aula; banheiro masculino coletivo com três bacias sanitárias; banheiro feminino coletivo com três bacias sanitárias; banheiro PNE; cozinha com área de serviço e refeitório.

PADRE ROQUE COLOMBO

A construção da Escola Municipal Padre Roque Colombo, que será instalada à Rua Zeferino Ferreira Neto, bairro Santa Zita prevê o projeto numa área total construída de 1.204,91m², sobre um lote com área de 4.089,72m². A capacidade de atendimento será para até 240 crianças nos turnos matutino ou vespertino.

O pavimento térreo juntamente com uma parte coberta e outra parte aberta, possui uma quadra poliesportiva. Os seguintes ambientes também estão previstas: hall de Entrada; recepção; sala de Atendimento Especializado; secretaria; sanitário secretaria; diretoria; sala de coordenação pedagógica; sala de Professores; biblioteca; sala de Informática dispensa; cozinha; refeitório; 10 salas de aula; almoxarifado; quadra; dois sanitários PCD; um sanitário coletivo masculino com seis bacias sanitárias; um sanitário coletivo feminino com seis bacias sanitárias; e Área de circulação coberta.