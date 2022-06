Resenha política: Professor Walber realiza live com Marina Silva

DA REDAÇÃO– O professor e escritor Walber Souza realizará nesta quarta-feira (15), às 19h, a live “Resenha Política: Sustentabilidade Ambiental + Social + Econômica” com a ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva e a deputada estadual Ana Paula Siqueira.

Sobre o tema, Walber destaca que as questões ambientais estão enfrentando um grande desafio. “Primeiro, pela própria degradação ambiental e seus reflexos, algo que estamos presenciando cotidianamente; e segundo, talvez o mais preocupante são o descrédito e a desconfiança com que esses temas são tratados. Infelizmente, as questões ambientais, também viraram uma guerra política. Assim, perdemos o foco do essencial e entramos no jogo dos interesses dos grupos, o que acaba por deixar o que de fato é necessário, para o segundo plano das ações políticas”.

Para Walber, nesse sentido, refletir sobre as questões ambientais “torna-se primordial para a busca de soluções e elaboração de políticas públicas realmente eficazes e sustentáveis.”

A live pode ser acessada pelo canal Professor Walbão no YouTube.