RESENHA LITERÁRIA

Obras mais recentes do professor Eugênio Maria Gomes são lançadas em live

CARATINGA – Aconteceu, na última terça-feira (29/06), por meio de uma live do professor Walber Souza, o lançamento das mais recentes obras literárias do professor Eugênio Maria Gomes. Toda a renda obtida com a venda dos livros será destinada às atividades dos “Anônimos do Bem”.

Na live foram lançados os livros inéditos: Meu Melhor Aniversário, o 7º volume da série infantil Maria Contando Histórias; e também o 7º volume da série Crônicas, Sem Data de Validade. A realização contou com as participações especiais dos filhos do escritor e também de seus netos.

Em 13 anos de literatura, professor Eugênio já publicou 30 livros solo e mais 20 foram organizados e tiveram ele como coautor. Durante este tempo, a renda arrecadada foi totalmente destinada a obras sociais e culturais. Instituições como o Coral da Escola Estadual Menino Jesus de Praga, o Movimento Amigos de Caratinga (MAC), as paróquias da Catedral e do Santuário, o Grupo Espírita Bezerra de Menezes e outras entidades já foram beneficiadas.

“A série Crônicas, Sem Data de Validade, surgiu em substituição a uma outra série (Radiografias do Cotidiano – encerrada no 10º volume). Já a série infantil nasceu com a chegada dos netos. Maria Contando Histórias é uma série que, em cada volume, traz um enredo diferente, algo instrutivo para a criançada. É um prazer muito grande poder lançar mais duas obras literárias neste período.”, disse professor Eugênio.

Agora, neste ano, o valor angariado com a venda dos exemplares será revertido para o grupo “Anônimos do Bem” (que foi fundado no início da pandemia para ajudar famílias nas mais diversas situações – desde doações de medicamentos e cestas básicas até suporte para conseguir acesso ao auxílio emergencial, por exemplo). Com uma atuação ampla, os “Anônimos do Bem” contam com 30 voluntários que não aparecem, não expõem suas identidades.

Os dois livros do professor Eugênio, lançados na live, podem ser adquiridos na Editora FUNEC (que fica em frente ao supermercado Coelho Diniz – na avenida Moacyr de Mattos); no Bar Cruzeiro, do Erik (localizado na Rodoviária Nova); ou fazendo uma transferência via PIX pelo número 33 9 91152661. Depois disso, basta enviar uma mensagem de WhatsApp para este mesmo telefone e combinar o recebimento do exemplar com a Virgínia ou a Sílvia. Cada livro custa R$ 20.

Todas estas obras têm o apoio cultural da Fundação Educacional de Caratinga (FUNEC), do Irmão Supermercados e do Grande Oriente do Brasil (GOB-MG).