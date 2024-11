Representantes de Alto Caparaó participam do 9º Encontro Nacional da Pastoral do Turismo

DA REDAÇÃO – A Diocese de Caratinga celebrou a participação do padre Elias Garcia, pároco solidário da Paróquia Santo Antônio de Pádua de Caparaó; Renato Mota de Aguiar, coordenador da Comunidade Imaculada Conceição; e Ramiro Horst de Aguiar, secretário de Cultura e Turismo de Alto Caparaó, no 9º Encontro Nacional da Pastoral do Turismo, realizado em Niterói entre os dias s 7 e 10 de novembro. O encontro, com o tema “De Turistas a Peregrinos da Esperança”, reuniu lideranças católicas e especialistas de todo o Brasil para refletir sobre o papel da fé no turismo.

O evento abordou questões fundamentais para a Pastoral do Turismo, incluindo a relação entre turismo e evangelização, o papel da cultura na experiência turística e a importância da hospitalidade cristã. Entre as palestras, destacaram-se:

* “Turismo, Fé e Cultura: De Turistas a Peregrinos”, conduzida por Dom Murilo Krieger, Arcebispo Emérito de Salvador, que abordou como a fé pode transformar uma simples viagem em uma experiência espiritual.

* “Hospitalidade na Bíblia”, com o Dr. Alexandre Panosso Netto, da EACH-USP, que trouxe uma perspectiva bíblica sobre o acolhimento e a recepção de visitantes.

* “Pastur e o Empenho pela Dignidade no Turismo”, pelo Pe. Manoel Filho, ressaltando a necessidade de promover um turismo que respeite a dignidade humana.

* “Pastur: Entre Governança e Articulação”, com o Pe. Daniel Aguirre, que discutiu a governança no turismo em colaboração com as instituições e a comunidade local.

O encontro contou também com a presença de dom Mário Spaki, bispo referencial para a Pastoral do Turismo, reforçando o compromisso da Igreja com uma visão acolhedora e ética do turismo, que promove a fé e a dignidade de cada pessoa.

Conforme a Diocese de Caratinga, as presenças de padre Elias, Renato e Ramiro enriqueceram o evento, “levando a experiência da comunidade de Alto Caparaó, uma região que se destaca pelo turismo religioso e cultural, especialmente com a proximidade ao Pico da Bandeira um dos pontos mais visitados do Brasil. Bem como o Caminho da Luz, um caminho de peregrinação de contemplação de 200km por 7 cidades com término ao pico da bandeira. Com o aprendizado compartilhado no encontro, espera-se que novas ações sejam implantadas na região, incentivando cada vez mais uma acolhida que transforme turistas em peregrinos da esperança”.

Diocese de Caratinga – Colaboração – Texto- Ramiro Horst de Aguiar