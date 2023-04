Representando Caratinga, equipe conquista resultado expressivo em campeonato de boxe

DA REDAÇÃO- A equipe Indominus, que conta com atletas de Manhuaçu, Inhapim e Caratinga, celebra resultado expressiva no Campeonato Novo Tempo Fight, realizado no último sábado (15), em Ipatinga.

Representando a cidade de Caratinga, a equipe contou com cinco atletas competidores de boxe. Em suas categorias de peso, Arthur Oliveira, Caíke “Mão de Pedra” e Wagner Destroyer foram campeões. Wander Ferreira e Danilo Soares foram vice-campeões. A equipe tem como treinador Jampah Camilo.

A Indominus conta com patrocínio de A Firma Barbearia, personal Carla Vieira e nutricionista Gisela Bitencourt.