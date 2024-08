Repercussão: jornais americanos destacam saudação de Biles e de Jordan Chiles a Rebeca Andrade no ouro olímpico

Alguns veículos destacaram foto em que Biles e Jordan Chiles, americana que ficou com o bronze, apoiam e reverenciam a brasileira no pódio. Outros focaram apenas nas atletas dos Estados Unidos.

Nesta segunda-feira (5), Rebeca Andrade ganhou a medalha de ouro na prova do solo feminino da ginástica artística das Olimpíadas de Paris. A brasileira conseguiu bater Simone Biles, que ficou à sua frente na competição individual geral, e subiu ao pódio com ela, que ficou com a prata e outra americana, Jordan Chiles, vencedora do bronze.

O resultado foi destaque na imprensa americana, mas dando enfoque principalmente às atletas dos Estados Unidos: alguns veículos destacaram as imagens em que Biles e Jordan apoiam e reverenciam a brasileira no pódio; outros falaram do resultado, mas com fotos apenas das duas.

ESPN

“Simone Biles e Jordan Chiles mostram amor por Rebeca Andrade após ela ganhar sua primeira medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris”

Washington Post

Jornal noticiou a prata de Biles no solo, mas exaltou sua participação em Paris: “Ainda brilhou”.

The Atletic

“Simone Biles e Jordan Chiles reverenciam a brasileira Rebeca Andrade, medalha de ouro”.

NBC News

A NBC exaltou a campeã americana e chamou atenção para o fato dela, segundo a equipe médica, ter se machucado durante aquecimento: “Simone Biles não terminou com o ouro, mas os Jogos de Paris ainda pertencem a ela”

Fox News

A emissora escolheu dar destaque à medalha de bronze de Jordan Chiles na prova individual.

NY Times

O jornal deu todos os resultados da prova de solo, mas destacou o total de medalhas de Biles: 3 de ouro e a de prata conquistada. No X, eles reproduziram uma fala da americana sobre Rebeca após o resultado: “Eu tenho muito respeito por ela”.

Extra TV

O destaque aqui foi a comemoração das americanas pelas medalhas de prata e bronze.

CBS News

A emissora CBS nem citou a vitória de Rebeca Andrade em seu post na rede social.

Fonte: G1