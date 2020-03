Remexendo no baú

O confinamento forçado por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus fez o mundo parar. Além disso, a quarentena nos leva obrigatoriamente a ter momentos de reflexão e nostalgia. Pra quem é apaixonado por futebol, principalmente o regional, esse tempo em casa nos faz mergulhar num baú de lembranças. Times e craques que deixaram muita saudade. O programa de TV e a coluna Abrindo o Jogo estão completando 10 anos este ano. Ao longo de toda nossa trajetória, foram muitos os craques que tivemos a oportunidade de resenhar e falar do que mais gostamos: Futebol! Na coluna de hoje, relembro a resenha que tive com um dos maiores craques da nossa história. Márcio Antônio de Araújo, Marcinho “diabo louro”. Nasceu em 11 de novembro de 1958, na época distrito de Caratinga. Em 1970 calçou um chuteira pela primeira vez jogando pelo infantil do América, em 1973 com apenas 15 anos fez sua estreia pelo time principal em amistoso realizado em Itaúna no ES. Mais tarde, Marcinho transferiu-se para o Esporte Clube Caratinga onde jogou até 1986. Numa conversa no programa Abrindo o Jogo, o craque revelou que seu título mais importante foi o Regional de 1980 conquistado sobre o Democrata GV na época comando pelo ex-zagueiro Brito, tricampeão do mundo e titular da seleção brasileira de 70. O Dragão bateu a Pantera em pleno estádio Mammoud Abbas.

A pior derrota foi num amistoso diante do Vasco no estádio Dr. Maninho no dia 15 de maio de 1986, com Romário e Roberto Dinamite juntos. Marcinho foi o nome do jogo; driblando, aplicando chapéu em Dinamite, passando a bola várias vezes por baixo da perna do zagueiro Fernando e dando muito trabalho ao goleiro Acácio. Mesmo sendo derrotado por 3 a 0, diante do time carioca, com um dos gols do baixinho Romário, contado por ele inclusive para chegar à marca de 1000, o craque caratinguense chamou a atenção do time Cruzmaltino que chegou a convidar Marcinho para um período no Rio de Janeiro. Porém, aos 28 anos de idade, “diabo louro” foi desaconselhado pelo pai a deixar Caratinga. Assim, ficou por aqui nos encantando por mais alguns anos. Se tem alguém que merece ser chamado de craque, é Marcinho, fez história nos dois grandes times da cidade nos anos 70 e 80. Pode carimbar que é craque!

Rogério Silva

www.diariodecaratinga.com.br

abrindoojogocaratinga@gmail.com