Relojoaria assaltada no centro

CARATINGA – Uma relojoaria, que fica na rua Doutor José de Paula Maciel, no “Calçadão”, no centro da cidade, foi alvo de assaltantes por volta de meio-dia dessa segunda-feira (6). Os autores fugiram levando uma maleta contendo folheados a ouro e outra com joias de prata.

Darliane Carvalho, proprietária da relojoaria, contou que nesse horário estava apenas uma funcionária, quando entrou um rapaz usando capacete. “A funcionária pediu para o rapaz tirar o capacete, mas ele disse que era um assalto. Ele tirou algumas coisas da loja e bem desesperado, fugiu. Já fui assaltada três vezes aqui. É muito difícil, a gente trabalhando e chega uma pessoa pra levar. A gente pede para o poder público e a CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) que nos dê segurança para trabalhar”, pediu a comerciante.

De acordo com o tenente Lessa da Polícia Militar, as viaturas estavam na área central e rapidamente chegaram ao local.

Segundo os levantamentos da PM, um dos autores entrou no local usando capacete preto e blusa de napa, cor vermelha, armado com um revólver. Em seguida, anunciou o assalto e logo após subtraiu duas maletas contendo folheados a ouro e outra de prata. O outro autor aguardava em frente à relojoaria em uma motocicleta aparentando ser uma Honda CG, cor vermelha, placa não identificada até o fim dessa edição. Esse comparsa estava de blusa e calça escuras, tênis e capacete rosa com viseira aberta. Após o roubo, os autores evadiram sentido a Avenida Olegário Maciel.

A Polícia Militar fez rastreamento, mas os autores não tinham sido detidos até o final dessa edição.