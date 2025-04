Relembre carreira de Maria Gladys; filha faz apelo após mãe ser vista em MG

Segunda publicação, a atriz foi vista no interior de Minas Gerais “confusa, sozinha, sem dinheiro e sem casa”

O nome da atriz Maria Gladys, 85, ganhou destaque nas redes sociais na última quinta-feira (10), quando sua filha, Maria Thereza Mello Maron, fez um apelo para tentar encontrá-la. Segundo ela, a mãe foi vista em situação de vulnerabilidade em Santa Rita de Jacutinga, no interior de Minas Gerais.

“Ela está na rua, confusa, sozinha, sem dinheiro e sem casa. Precisa vir ao Rio me encontrar, para que eu possa trazê-la para minha casa. Lá é uma cidade de difícil acesso, pois não tem transporte, precisa de táxi para chegar a Volta Redonda, de lá vir para o Rio, e eu buscá-la na rodoviária”, escreveu no Facebook.

Relembre a trajetória de Maria Gladys

Considerada um dos grandes nomes do cinema marginal, tendo atuado em várias obras do cineasta Júlio Bressane, Maria Gladys Mello da Silva nasceu em 23 de novembro de 1939, em Cachambi, no Rio de Janeiro, e tornou-se mãe solo, aos 15 anos, dando luz ao primeiro filho, Glayson.

Pouco tempo depois, mudou-se para a capital, conhecendo artistas como Erasmo Carlos, Carlos Imperial, Tim Maia e Roberto Carlos – com quem teve um romance. No final de 1950, a atriz deu início ao teatro e, em 1959, estreou com a peça “O Mambembe”, ao lado de nomes como Fernanda Montenegro, Fernando Torres, Sérgio Britto e Ítalo Rossi.

Já na TV, Gladys participou deu início aos trabalhos como uma das bailarinas oficiais do programa Clube do Rock, na TV Tupi. Já na teledramaturgia, esteve em trabalhos como “Brilhante”, “Bandidos da Falange”, “As Noivas de Copacabana”, “Hilda Furacão”, “Um Anjo Caiu do Céu”, “Negócio da China”, “A Lua Me Disse” e “Aquele Beijo”.

Um de seus papéis mais emblemáticos foi na versão original de “Vale Tudo”, quando encarnou Lucimar da Silva. Seu último trabalho nas telinhas aconteceu em 2016, ao interpretar Dra. Elizabeth Tacanha na série “Pé na Cova”.

Ao longo dos anos, Maria também se dividiu entre o Brasil e Londres, onde conheceu Lee Jaffe, e teve a filha, Raquel, mãe da atriz de Hollywood, Mia Goth.

Fonte: CNN Brasil