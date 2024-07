RELBA realiza reunião festiva e tem adesão de 54° município

SANTA RITA DE MINAS- A Rede Leste de Banco de Alimentos (RELBA) realizou sua 96ª reunião nesta sexta-feira (19), na cidade de Santa Rita de Minas. O evento festivo ainda foi marcado pela adesão do 54° município a rede e entrega de homenagens a parceiros que contribuem nas ações desenvolvidas pela instituição.

O presidente João Paulo de Paiva Ramos enfatiza o sucesso da Rede, que vem se fortalecendo cada vez mais. “É mais uma vez motivo de alegria reunir os municípios. Hoje estamos aqui em Santa Rita de Minas, homenageando os parceiros que contribuíram para o fortalecimento da RELBA nesses 10 anos, do agro realmente na luta contra a fome no Leste de Minas. Nossa foi superada no primeiro semestre e para o segundo semestre, agora a gente vai organizar a casa. Hoje tivemos a adesão de Abre Campo, então, somos 54 municípios agora. Graças a Deus a gente tem crescido. E a gente entende que à medida que a RELBA cresce, o Leste de Minas se fortalece”.

Durante o evento, os participantes também puderam participar de algumas palestras. As mudanças climáticas e os impactos no Leste de Minas Gerais foram os temas abordados pelo professor doutor Fulvio Cupolillo – IFMG Campus Governador Valadares. “São ciclos. Então, a natureza por si só, ela tem um comportamento de um ciclo de 30 em 30 anos, sofrer variações. Aumenta a temperatura, diminui a temperatura, chove mais, chuvas mais concentradas, as chuvas mais dispersas. Então nós estamos agora numa situação em que a temperatura aumentou e as chuvas são mais concentradas. Isso quer dizer que chove a mesma quantidade em um tempo menor. Por isso que as chuvas são mais torrenciais, mais intensas. Vou mostrar na palestra também uma tendência climática, uma mudança disso aí. A tendência é amenizar essa situação. Mas até 2030, 2028, mais ou menos, nós vamos ter uma estação seca longa e uma estação chuvosa curta. E é isso que vou alertar aos agricultores. Posteriormente, vou mostrar uma outra tendência climática que é essa extensão seca diminui e a chuva aumenta. Então, são ciclos que variam periodicamente em um período mais ou menos de 30 em 30 anos. Os fenômenos climáticos, à medida que a estação climática vai ficando mais curta, ficam mais intensos. Vou mostrar também alguns fenômenos aqui da região que aconteceram”.

Erivelton Guedes, pesquisador IPEA, destacou aspectos da segurança alimentar e a segurança pública. “Vou tentar mostrar que a segurança alimentar está muito relacionada com a segurança pública, porque a violência na falta de alimento gera outra violência, e a violência ela vai num crescente. Então, se a gente puder trabalhar na prevenção, evitando os problemas da segurança pública, a gente vai também ganhando na alimentação, e a alimentação evita os problemas de segurança pública. Vou destacar principalmente que os prefeitos têm um papel muito importante nesse processo. É uma lenda pensar que a segurança pública deve ser somente do Estado, com a Polícia Militar. Não. O prefeito tem muita coisa que pode fazer na prevenção, na iluminação pública, na alimentação, na educação, melhoria de calçadas. E a violência acaba se traduzindo em mortes, por homicídio, suicídio e por sinistro de trânsito. Vou mostrar inclusive que sinistro de trânsito aqui na nos municípios da RELBA, em alguns casos são maiores problemas do que os homicídios. Então, todos esses problemas são preveníveis”.

O pesquisador também cita relaciona violência doméstica com segurança alimentar. “Estava conversando com um promotor público daqui de Caratinga e ele estava mostrando que a violência doméstica contra a mulher é um dos grandes problemas também da região. Muitas vezes a mulher é vítima de violência doméstica, ela está presa numa relação econômica, numa falta de alimento, porque tem um provedor, então, ela acaba se submetendo à violência”.

Antônio Veríssimo, superintendente Estadual do Ministério do Desenvolvimento Agrário em Minas Gerais; citou aspectos do Plano Safra Agricultura Familiar 2024-2025. “Nosso governo federal, através da linha do presidente Lula, no último plano safra, disponibilizamos mais de 76 bilhões de reais para a agricultura familiar através do PRONAF. O PRONAF é um programa sensacional, muito importante para nós, principalmente para dar crédito à estrutura produtiva para a agricultura familiar. Iniciativas gigantescas, como RELBA, por exemplo, são abastecidas por agricultores que muitas vezes estão sem estrutura financeira para fazer o investimento e conseguir produzir esse alimento. O PRONAF, em parceria com as redes bancárias, com os movimentos sociais na elaboração do seu plano, construiu um Plano Safra, é o maior da história do Brasil, que nós estamos lançando agora, e tem muita novidade boa”.

Conforme Antônio, são muitas vantagens anunciadas para os produtores rurais. “Aqui vamos falar sobre o crédito fundiário também, uma política de aquisição de terra do Governo Federal, para que as prefeituras, as secretarias e a própria RELBA como um todo impulsionem os agricultores que abastecem esses bancos de alimentos a acessarem suas políticas públicas, garantirem seus direitos e ter o desenvolvimento necessário para o agricultor familiar da região”.