Relba promove encontro na cidade de Bugre

Evento reuniu secretários do governo de Minas, deputados, além de representantes de vários municípios da região

DA REDAÇÃO – Um encontro importante para a agricultura regional foi realizado nessa sexta-feira (11) na cidade de Bugre. A Rede Leste de Banco de Alimentos (Relba) promoveu um evento que contou com as presenças da secretária de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais Ana Maria Valentini; do secretária de Desenvolvimento Social de Minas Gerais, Elizabeth Jucá, e dos deputados João Magalhães (MDB), Rosângela Reis (DC) e Leonardo Monteiro (PT). Também estiveram presentes representantes de diversos municípios da região, sendo todos eles recepcionados pelo prefeito Marcélio Teixeira da Costa, o ‘Marcélio da Saúde’ (MDB).

AÇÕES DA RELBA

Essa foi a primeira vez que secretários de Estado participam de evento promovido pela Relba, a maior rede de bancos de alimentos do Brasil. A rede foi criada em 2014 com três bancos de alimentos formados e, atualmente, já está presente em 45 municípios da região, atuando na articulação de novos bancos, ampliação da captação e gestão, levando os alimentos dos municípios onde há excesso para os locais onde há carência.

No último ano, a rede fez a doação de 210 toneladas de alimentos por semana, beneficiando 250 mil pessoas. Os produtos são adquiridos por meio de políticas públicas, a exemplo do “Alimenta Brasil” (antigo Programa de Aquisição de Alimentos – PAA), ou por meio de captação de doações. Depois, são repassados aos bancos de alimentos e distribuídos para as redes socioassistenciais dos municípios, como hospitais, asilos e creches.

A secretária de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ana Valentini, destacou a importância do trabalho realizado para garantir o abastecimento e a segurança alimentar. “Todos têm dito que o grande desafio do desenvolvimento, atualmente, é social, ambiental e a governança. Mas o que é a governança? É isso que estamos vendo aqui hoje, conseguir colocar todas essas pessoas para trabalharem juntas por um mesmo objetivo. Este é o maior desafio da humanidade”.

Durante o encontro, foi apresentado o balanço dos últimos oito anos de trabalho e o encaminhamento para a eleição de novos gestores.

POLÍTICAS PÚBLICAS

O Governo de Minas, por meio da secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o apoio da Emater-MG, atua na execução de várias políticas públicas que visam garantir a segurança alimentar, a exemplo do Programa Alimenta Brasil.

Em 2021, ano que também sofreu os impactos da pandemia, a política pública de compra e doação simultânea de alimentos atingiu números recordes, com mais de 4 mil toneladas de produtos distribuídos em 126 municípios mineiros.

No ano passado, mais de 300 instituições socioassistenciais foram beneficiadas e o bom resultado deste trabalho se deve à parceria firmada com diversas instituições. E a atuação da Rede Leste de Banco de Alimentos, prefeituras e empresas parceiras tem sido fundamental para a continuidade e ampliação das ações que atuam para que o alimento chegue à mesa de quem precisa.

Com informações de Márcia França e Cássia Eponine – Ascom/Seapa