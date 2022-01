RELATOS DE UMA PIONEIRA

Um ano depois, primeira pessoa a ser vacinada em Caratinga, a técnica em enfermagem Sônia Germana, diz que foi um alívio

CARATINGA – Há um ano e dois dias, Sônia Germana Luca Dantas, 60 anos, era a primeira caratinguense a ser vacinada contra a covid-19. Ela atua no Estratégia Saúde da Família Santa Cruz II. E à época estava receosa, por ser a primeira a receber a imunização. No entanto, aos poucos, o sentimento se transformou em gratidão, e a técnica em enfermagem disse para a nossa reportagem: “Temos que fazer alguma coisa pela saúde, trabalho na área tem muitos anos e sei como é. A chegada da vacina trouxe esperança de dias melhores. Já perdemos muita gente com covid, essa vacina para nós é uma esperança para um futuro melhor”.

E realmente Sônia estava certa, a vacina trouxe dias melhores, a pandemia deu uma trégua. Mas as pessoas logo começaram a de descuidar, veio uma nova variante, e Caratinga tem registrado cerca de 100 novos casos nos últimos dias.

A técnica em enfermagem já tomou as três doses, mas com 25 anos de profissão diz que ainda encontra muitas pessoas sem tomar imunizante, e lamenta o descuido, que costuma ser interrompido apenas depois que perdem um ente querido.

E como no dia 20 de janeiro do ano passado, a mensagem de Sônia ainda é muito válida. “Vamos parar de perder as pessoas que nós amamos. Elas não tiveram essa oportunidade que estamos tendo agora, a vacina chegou um pouco tarde, mas, agora temos esperança. Vamos confiar que tudo vai dar certo daqui pra frente”.

E na entrevista concedida nessa sexta-feira (21), Sônia conta sua experiência depois de ter tomado a vacina e o que tem visto da pandemia.

Como se sente sendo a primeira pessoa a ser vacinada em Caratinga?

Sinto-me realizada, porque abri caminhos para todo mundo que quis ser vacinado. Depois de mim todo mundo perdeu o medo de se vacinar, acho que dei muita coragem para muita gente aí.

Quando entrevistamos a senhora antes de tomar a vacina, estava muito receosa. Era medo dos efeitos colaterais, teve algum?

Não tive efeito colateral. Foi muito bom, eu estava muito ansiosa, e depois como a gente trabalha como vacina, a gente sabe das reações que ela pode dar, mas em mim não deu. Na segunda dose, só dor local, nada demais.

No dia 20 de janeiro do ano passado como estava a pandemia?

Estava tudo muito tumultuado, muitos casos, muitas mortes, acho que por isso o pessoal estava temeroso de tomar a vacina, mas depois todo mundo viu que não era nada do que falavam.

A senhora viu muitas pessoas morrerem de covid-19?

Tive sobrinha, tive comadre, muita gente conhecida minha que faleceu devido a essa doença, e muita gente com sequelas da covid.

Qual conselho que a senhora deixa para quem insiste em não se vacinar?

Acho que todo mundo deveria se vacinar, porque se não for bom, ruim também não vai ser. Além de dar uma segurança, uma proteção pra gente. Muita gente ainda está morrendo por não ter se vacinado. Todo dia a gente faz o teste de covid-19 aqui e é raro não ter um caso positivo. Muito raro. Aí a gente vai ver a pessoa não se vacinou, ficam temerosos, aí vem a família e fala que também não se vacinou e diz que agora quer. Mas depois que já pegou. Acho que todo mundo tem que vacinar antes da doença. Se depois você tiver covid, fica mais fácil o tratamento.

A senhora que já tem muita experiência na área da saúde, o que está achando dessa nova fase da pandemia?

Não está tão bravo com o estava, como da primeira vez, mas ainda corre muito risco ainda. Tem muito risco de a pessoa vir a óbito e também ficarem com sequelas.

A senhora acredita que as pessoas ainda subestimam a vacina contra o coronavírus?

O povo ainda está brincando, temos pessoas aqui de 60, 70 anos, que a fase deles já passou para a vacina, e só querem vacinar hoje, mas isso depois de perder um sobrinho, um enteado, um filho, estão desse jeito.

A senhora acredita que a gente está perto de ficar livre desse pesadelo que é o covid-19?

Olha, eu acho que não está perto, é muita irresponsabilidade de quem não se vacinou ainda, aqui a gente trabalha no posto, trabalha com muita gente, às vezes se pensa que todo mundo que vai entrar está vacinado, mas é mentira, chega gente aqui que fala que não vai vacinar e não quer vacinar, então eles estão transmitindo pra gente, se tiverem a doença estão transmitindo. Enquanto a pessoa não tiver consciência que todo mundo tem que se vacinar para ficar livre da doença, a gente não vai ficar. Isso é igual a gripe, todo ano a vacina de gripe está aí, quase ninguém se vacina, aí acontece como agora, esse foco de gripe.