Relatório de CPP contra vereador Emerson será lido na segunda-feira

CARATINGA – Na próxima segunda-feira (28) será realizada na Câmara de Caratinga, a leitura do relatório final da CPP – Comissão Parlamentar Processante, instaurada com o objetivo de apurar denúncia de infração político-administrativo envolvendo o vereador Emerson da Silva Matos.

Também haverá a apreciação e votação do relatório que pode decidir se irmão Emerson será ou não cassado.

DENÚNCIA

A denúncia chegou ao legislativo no último dia 29 de maio, e foi feita pelo prefeito Welington Moreira contra o vereador Emerson Matos. Segundo o documento, o vereador foi processado e condenado pelo crime de corrupção passiva proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais na época do mandato do então prefeito João Bosco Pessine. No dia da leitura da denúncia, o vereador Emerson disse que o recurso tinha sido admitido, e que o prefeito estava o perseguindo. O pedido da instalação da CPP foi apreciado pelo plenário e aceito pela maioria, sendo contra apenas o denunciado Emerson, Johny e Rominho. Dez vereadores foram a favor da CPP. Foram sorteados para fazer parte da CPP, Catita, Rômulo Gusmão e Mauro.