Relançamento de livro infantil na Escola Prof. Jairo Grossi

Escritor Eugênio Maria Gomes participou de tarde literária

CARATINGA – Durante a tarde da última sexta-feira (28/06), alunos da Escola Professor Jairo Grossi participaram de uma atividade recreativa e ao mesmo tempo, cheia de aprendizado. Aos poucos, eles foram chegando ao Auditório Celso Simões Caldeira, na Unidade I do Centro Universitário de Caratinga (UNEC), com aquela energia típica das crianças. Curiosos, não perderam tempo ao ver uma mesa cheia de livros.

A aluna Elisa Sayegh Arreguy Rosado, de dez anos, contou que a leitura já faz parte da sua rotina em casa. “Minha mãe sempre gostou de ler muito, então desde quando eu e meu irmão éramos pequenos, ela lia com a gente e depois foi dando os livros para a gente ler. Hoje em dia, ficamos bastante tempo lendo e gostamos muito. Acabou que os livros realmente entraram na nossa vida”, explicou.

Os pais leem histórias para as crianças à noite, a criança lê um pouco ou eles leem juntos. Depois, vem o papel fundamental da escola. E assim nasce o desejo pela leitura. A coordenadora da Área de Linguagem da Escola Prof. Jairo Grossi, Eliza Rezende Marques, reforçou a importância do trabalho feito pela instituição. “Nós acreditamos que a formação leitora não tem idade e a nossa escola tem um projeto grandioso quando se fala em leitura e Literatura, com três bibliotecas diferenciadas para atender a esse público”, contou.

Os alunos participaram do relançamento do livro “Como é bom ter amigos”, quinto volume da série “Maria contando histórias” de Eugênio Maria Gomes. O objetivo foi promover a aproximação entre os pequenos leitores e o autor. A obra foi lançada no mês de junho e conta a história da neta do escritor Eugênio Maria Gomes e três amigos.

“A gente acredita que é através dessa aproximação com o autor, com a obra, com o contexto de produção e com personagens é que vamos conseguir fazer com que as crianças tenham gosto pela leitura”, disse Eliza Rezende Marques. “Ter um autor de Caratinga, que escreveu sobre as nossas crianças, um avô que se dispôs a contar uma história, trazer essa proximidade às crianças, é fantástico. Os meninos adoram, participam e se sentem presentes também nessa narrativa”.

As crianças puderam adquirir o livro, conhecer o autor e ganhar um autógrafo personalizado. Elas também se divertiram com as brincadeiras da “Arca da Alegria”. “Esse momento é muito gratificante. Eu me lembro de que, quando eu era um pequeno leitor, o autor estava muito distante da gente e hoje essas crianças têm essa oportunidade. Eu percebo o quanto isso é importante para eles”, ressaltou o escritor Eugênio Maria Gomes.

Os livros infantis auxiliam as crianças durante a alfabetização e a compreender o mundo, estimulam a criatividade e deixam ensinamentos para a vida toda.