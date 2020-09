Reinventar a Educação

Neste momento atual de pandemia, a vida das pessoas de todos os países do mundo, mudou e teve de se adaptar a novos modelos. A Educação – área importante – talvez seja a que mais sofrerá com prejuízos aos estudantes e ao ensino.

No aprendizado, nada substitui o ensino presencial. Aulas com a presença do professor e dos colegas é a forma mais eficiente de aprender. Isso é comprovado por milhões de pessoas que estudaram tendo aulas presenciais. Profissionais da Educação, professores, pais são unânimes em reconhecer os grandes benefícios da presença do aluno em sala de aula.

Diante do professor, o aluno é apresentado ao conteúdo de forma didática e prazerosa, pois as aulas são preparadas com todos os recursos para que sejam entendidas e participadas. A motivação é sempre o momento interessante em que o professor busca um recurso adequado.

Todos nós nos lembramos de grandes professores que passaram por nossa vida escolar. Estadistas, médicos e profissionais de renome, em entrevistas ou livros, citam professores que foram responsáveis pelos bons momentos em sala de aula. Há professores que ficaram famosos no país por causa de sua atuação em escolas, como brilhantes figuras de farto conhecimento no campo educacional.

E, agora, na atual situação, os alunos, sem aulas presenciais, estudam pela internet ou fazem exercícios em material entregue pela escola. Aulas frias, quietas e até sombrias. Os estudantes ficam muitas horas diante do computador, sem a interação necessária ao entendimento da matéria.

Diante do professor, as dúvidas são esclarecidas e sanadas. O diálogo com o professor é ricamente estabelecido. Sem contar o grande benefício que é o convívio com os colegas. São aulas de vida!

Fico imaginando minhas oficinas de Produção de Textos feitas sem o devido andamento que minha presença conduz. Apresentar um texto de inspiração ao tema que será proposto. A leitura feita com minha ajuda na interpretação e achados interessantes. Depois, a discussão sobre o tema. É um momento rico por deixar que os alunos expressem o que sabem e o que pensam. Cada aluno enriquece o outro com suas ideias. Logo em seguida, selecionar o que se pode escrever sobre o título. Os alunos oferecem um momento de diversidade e pensamentos que eu vou considerando e demonstrando interesse. Não será possível elaborar uma Produção boa sem a presença do professor. E nesse aspecto, as mães concordam porque elas têm ajudado muito os filhos nesta fase e sabem como é difícil conduzir o estudo. Lembrando que muitas mães são humildes e não têm conhecimento, o que dificulta ainda mais a ajuda aos filhos. E as crianças pobres não têm computador e, por isso, lutam com dificuldade maior.

As secretarias de Educação de todos os países estão tentando solucionar o problema do ensino, caso a pandemia se estenda por muito tempo. Há de se reinventar a Educação para que a aprendizagem aconteça.

Vamos aguardando com esperança, embora saibamos que este ano de 2020 deixou um vazio imenso na aprendizagem. E mesmo que as escolas recebam os alunos observando os limites de distanciamento, higiene e máscaras, a Educação não será a mesma em qualidade.

Que uma vacina eficiente chegue para que todos possam voltar à vida normal, e que a Educação recupere seu espaço tão importante na vida da humanidade.

Marilene Godinho