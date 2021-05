Reincidente criminal detido com armas de fogo, munições e uma espada

UBAPORANGA – A Polícia Militar cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa de um homem de 24 anos na manhã desta quarta-feira (26).

Ao perceber a chegada da PM, o suspeito, que cumpria prisão domiciliar, fugiu pela lateral de sua casa e se escondeu no quintal vizinho. No momento da fuga o suspeito dispensou dentro de sua casa uma bolsa com duas armas de fogo e oito munições.

Durante o rastreamento suspeito foi visto escondido em um matagal, e ao ver a aproximação da equipe policial, fugiu saltando por vários quintais, chegando a ameaçar proprietário de uma das residências, mas acabou sendo preso e conduzido para delegacia de Polícia Civil.

Ainda na casa do suspeito a polícia encontrou uma espada samurai, dois aparelhos celulares, e uma máscara que geralmente é usada para cometer assaltos.