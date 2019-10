Reinaugurado estádio de futebol em Santa Bárbara do Leste

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Na manhã do último domingo (13), diante de grande público, a prefeita de Santa Bárbara do Leste Wilma Pereira, vice-prefeita Beth Leles, ex-prefeito Admardo, deputado Bráulio Braz, vereadores e demais autoridades estiveram presentes na solenidade que marcou a entrega da reforma do Estádio Municipal Francisco Ferreira Maia. Na ocasião, o time Tubarão (Santa Bárbara) enfrentou e venceu o Atlético Salatiel.

A reforma durou dez meses, e foram investidos R$ 106 mil, englobando novo gramado com nivelamento e sistema moderno de drenagem, reforma completa da arquibancada, reforma e troca do alambrando.

O estádio foi inaugurado em 2004, justamente quando a atual prefeita era secretária municipal de Educação, Esportes, Cultura e Lazer. “Participei da construção deste estádio e hoje tem a honra de reinaugurá-lo, entregar esta obra para os munícipes me orgulha muito. Sabemos da importância do futebol, ainda mais que várias outras ações junto a educação das crianças e dos jovens serão aqui realizadas”, disse a prefeita.

A prefeita fez seus agradecimentos. “Agradeço ações do deputado estadual Bráulio Braz no município, especialmente pela verba destinada ao estádio. Agradeço todo sacrifício de todos os funcionários que dedicaram muito esforço na realização desta obra e a toda população que caminha junto comigo neste trabalho por Santa Bárbara”.

Uma placa em homenagem aos ex-presidentes falecidos foi entregue a família do senhor Zico.

O deputado estadual Bráulio Braz falou sobre suas ações no município. “Embora eu tenha poucos votos em Santa Bárbara do Leste, nunca deixei de estar presente, tanto com a minha presença física como no envio de verbas. Ainda teremos outras inaugurações, como calçamentos, além de veículos que destinei ao município”. O deputado enalteceu a administração municipal pelo bom uso do dinheiro público.

Ronivaldo Ferreira da Silva, presidente Câmara Municipal, falou em nome dos demais vereadores presentes e agradeceu ao deputado pela verba destinada ao estádio, exaltando a importância da obra para a população.

A munícipe Patrícia Laudiceria Pereira fez questão de participar junto dos filhos Tiago e Vinícius. “O esporte é importante para formação de nossos filhos, quando eles praticam esportes estão cuidando da saúde e evitando o caminho do mal, esporte é vida”. Oseias Martins Gomes também estava participando juntamente com sua família. “O estádio estava desativado, sua reativação é importante para unir as pessoas, especialmente família”.

O atual presidente do time Tubarão disse que “Santa Bárbara do Leste respira futebol, a revitalização do estádio é importantíssima para o esporte de nossa cidade”.

Além do jogo de futebol, uma grande festa marcou a reinauguração do estádio, com apresentação de alunos pedindo paz no futebol, desfile dos ex-presidentes do Tubarão acompanhados de autoridades, queima de fogos, além do show à parte da torcida do Tubarão que compareceu em grande número e assistiu seu time vencer pelo placar de 5 a 0 o Atlético Salatiel pelo certame da Liga Caratinguense de Desportos (LCD).

Assessoria de Comunicação