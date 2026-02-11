Temporal danifica ruas em comunidades de Bom Jesus do Galho

Na tarde desta segunda-feira (10), o município de Bom Jesus do Galho registrou um volume aproximado de 80 milímetros de chuva em cerca de 1h30, provocando diversos danos e prejuízos, principalmente nas comunidades do Galho Velho, Quartel do Sacramento e regiões adjacentes.

O grande volume de água em curto espaço de tempo resultou em enxurradas fortes, que arrancaram totalmente a pavimentação em algumas vias, comprometendo a segurança e a mobilidade dos moradores. Em determinados pontos, o asfalto foi levado pela força da água, deixando buracos e trechos intransitáveis.

Moradores relataram momentos de apreensão diante da intensidade da chuva e da rapidez com que os danos ocorreram. Além das vias públicas, há registros de transtornos causados pelo acúmulo de lama e dificuldade de acesso às residências.

Diante da situação, equipes do Departamento de Obras e da Assistência Social se deslocaram prontamente para as áreas atingidas. Os profissionais estão acompanhando de perto os impactos, prestando auxílio às famílias afetadas e realizando o levantamento detalhado dos prejuízos para a execução de reparos emergenciais.

A Administração Municipal informou que segue monitorando a situação e adotando as medidas necessárias para restabelecer a normalidade o mais breve possível, priorizando a recuperação das vias e o atendimento às comunidades mais afetadas.