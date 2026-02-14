Sebrae Minas prorroga prazo para inscrições de agentes do programa ALI Produtividade

Ainda há vagas disponíveis nos municípios de Caratinga e João Monlevade. Prazo vai até domingo (15)

DA REDAÇÃO – O Sebrae Minas prorrogou o edital para a seleção de bolsistas do Programa ALI Produtividade, destinado a profissionais de nível superior em cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC). A iniciativa oferece 17 vagas imediatas e 170 de cadastro de reserva, com oportunidades em 85 cidades do estado.

Na regional Rio Doce e Vale do Aço, ainda há vagas disponíveis nos municípios de Caratinga e João Monlevade. Os interessados podem se inscrever até 15 de fevereiro, pelo site: http://sebrae.gd9rh.com.br/

Os selecionados começarão as atividades em 01 de julho deste ano. O objetivo do programa ALI Produtividade é estimular a inovação nos pequenos negócios, por meio do acompanhamento e orientação sobre ações que impactam diretamente na redução de custos, aumento da produtividade e na melhoria de produtos, serviços ou processos.

“Os agentes ALI devem prospectar e acompanhar as empresas por um ciclo de seis meses, e são responsáveis por realizar diagnósticos e devolutivas, propor ferramentas de inovação, mensurar indicadores e elaborar relatórios técnicos de pesquisa, estimulando a cultura da inovação nos pequenos negócios”, destaca a analista do Sebrae Minas, Thais Silva.

Perfil e seleção

A etapa de seleção inclui análise curricular e documental, prova de conhecimentos, dinâmica de grupo e entrevista on-line individual para os candidatos às vagas imediatas e reserva. Os bolsistas devem ter formação superior, em nível de graduação, em qualquer área de conhecimento, em curso reconhecido pelo MEC, e devem residir no município da vaga selecionada na inscrição, ou num raio de até 30km da respectiva cidade. Eles irão atuar em empresas distantes até 100 quilômetros da cidade em que estiverem alocados, por 12 meses, podendo chegar a 18 meses.

Para acessar o edital completo, acesse: https://drive.vbox.com.br/shares/folder/SQrk9JUD5vG/. Para conferir as vagas por cidade, e os links de inscrições, acesse: https://drive.vbox.com.br/shares/folder/QzcXCZIDmKY/.

ALI Produtividade

Em 2025, mais de 6 mil pequenos negócios foram acompanhados pelo Programa ALI Produtividade, em Minas Gerais. No último resultado apurado por meio da iniciativa, as empresas atendidas relataram aumento de 11,8% no faturamento e 31% na produtividade.

BOX

SERVIÇO

Edital Programa ALI Produtividade

Agentes Locais de Inovação – 17 vagas imediatas e 170 de cadastro de reserva

Inscrições prorrogadas: até 15 de fevereiro

Bolsas: R$5 mil por até 18 meses (sem vínculo empregatício)

Informações: http://sebrae.gd9rh.com.br/ (Procure por: Edital 01/2026 – Produtividade – ALI SEBRAE-MG – N4)