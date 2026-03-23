São João do Oriente inaugura Sala Mineira do Empreendedor

SÃO JOÃO DO ORIENTE-Empreender em São João do Oriente passa a ser uma jornada mais simples e acessível. Na última sexta-feira (20) foi inaugurada a Sala Mineira do Empreendedor, um espaço estratégico criado para concentrar, em um único local, serviços essenciais para quem deseja abrir, formalizar ou desenvolver um pequeno negócio na cidade.

A iniciativa é resultado da parceria entre o Sebrae Minas, Prefeitura de São João do Oriente e Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (Jucemg), e tem como foco a melhoria do ambiente de negócios, a desburocratização de processos e o fortalecimento do empreendedorismo local. No espaço, Microempreendedor Individual (MEI), Microempresa (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) têm acesso à orientações sobre formalização, regularização empresarial, emissão de alvarás, tributos, além de capacitações e apoio à gestão.

O espaço funcionará de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h, anexo a Prefeitura.

Rede Aqui Tem Sebrae

A partir de agora, São João do Oriente integra a Rede Aqui tem Sebrae, criada em 2020 para ampliar o acesso dos empreendedores do estado a informações e serviços oferecidos pela entidade sobre abertura e gestão de pequenos negócios. Em 2025, o Sebrae Minas contabilizou 58 agências próprias, mas esteve presente em todo o estado por meio de 551 pontos parceiros da Rede Aqui Tem Sebrae.