São João do Manhuaçu terá atendimento do cartório eleitoral em abril

A Prefeitura Municipal e a Câmara de Vereadores firmaram parceria para que o Cartório Eleitoral faça atendimentos presenciais em São João do Manhuaçu, de 6 a 17 de abril, facilitando o acesso da população aos serviços eleitorais do TRE-MG.

De acordo com o Secretário de Governança, Sérgio Camilo, o atendimento será realizado na Secretaria Municipal de Saúde, no espaço da antiga Escola Dona Durvalina.

Durante o período, os moradores poderão realizar emissão do primeiro título de eleitor, transferência de domicílio, regularização de pendências e coleta de biometria.

O atendimento será feito em duas etapas: entre os dias 6 e 10 de abril e de 13 a 17 de abril, sempre das 9h às 17h.

Segundo o chefe do Cartório Eleitoral, Gabriel Atílio, a iniciativa busca evitar deslocamentos até outras cidades e ampliar o acesso aos serviços.

Ele destacou ainda que o prazo final para regularização eleitoral é 6 de maio.

A presidente da Câmara, Lucilene Ornelas, reforçou a importância da ação, especialmente para jovens que ainda não possuem título de eleitor.

A expectativa é de que o serviço atenda moradores de todo o município, garantindo mais comodidade e acesso aos direitos eleitorais.