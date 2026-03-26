São Domingos das Dores conquista Selo Ouro por avanços na alfabetização

DA REDAÇÃO – O município de São Domingos das Dores recebeu reconhecimento nacional na área da educação ao conquistar o Selo Ouro de Compromisso com a Alfabetização, concedido pelo Ministério da Educação (MEC). A premiação foi entregue durante solenidade realizada na última segunda-feira (23), em Brasília.

A certificação integra o programa Compromisso Nacional Criança Alfabetizada e representa o mais alto nível de reconhecimento para redes de ensino que se destacam na garantia da alfabetização na idade adequada. O selo é concedido a estados e municípios que atingem metas de desempenho e implementam políticas públicas eficazes voltadas à qualidade do ensino, formação de professores, gestão educacional e acompanhamento dos alunos.

A prefeita Suely Pereira participou da cerimônia acompanhada da secretária municipal de Educação, Sônia, quando receberam oficialmente a premiação. Com a conquista, o município passa a integrar o grupo de cidades brasileiras reconhecidas pela excelência em políticas de alfabetização.

Segundo a prefeita, o resultado reflete o empenho coletivo dos profissionais da educação. “Fico imensamente feliz e agradeço todos os profissionais da educação que foram fundamentais para que este prêmio e esse resultado se concretizassem”, afirmou.

Embora não tenha caráter financeiro, o Selo Ouro possui relevância institucional ao evidenciar o compromisso da gestão pública com a educação de qualidade. A certificação indica que o município tem adotado práticas eficientes para garantir que crianças aprendam a ler e escrever no tempo adequado, impactando diretamente o desenvolvimento educacional e social.

A administração municipal destaca que a conquista reforça o compromisso de continuidade dos investimentos na área, com valorização dos profissionais e implementação de políticas públicas voltadas a resultados concretos na aprendizagem.