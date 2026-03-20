Santa Bárbara do Leste inicia entrega de kits escolares e uniformes para alunos da rede municipal

SANTA BÁRBARA DO LESTE – O Governo Municipal de Santa Bárbara do Leste, por meio da Secretaria Municipal de Educação, deu início à entrega dos kits de materiais escolares para os alunos da rede municipal de ensino. A ação teve início na última terça-feira (17), na Escola Municipal Marlon dos Reis Lopes.

O evento contou com a presença de centenas de pais e responsáveis, que foram recebidos de forma acolhedora pela equipe da escola, reforçando o compromisso da comunidade escolar com a educação e o bem-estar dos estudantes.

A distribuição dos kits terá continuidade nos próximos dias, contemplando todas as escolas da rede municipal. Todos os alunos receberão materiais pedagógicos adequados à sua faixa etária, além de uniformes escolares, garantindo melhores condições de aprendizagem e promovendo mais igualdade entre os estudantes.

Além disso, estudantes da creche (a partir de 3 anos) até o 2º ano do Ensino Fundamental também serão beneficiados com materiais pedagógicos do sistema Aprende Brasil, ampliando os recursos educacionais disponíveis em sala de aula.

Outra importante parceria firmada pelo município é com a Rede Ensinus, que desenvolverá ações voltadas à educação digital de forma transversal, promovendo o uso consciente e pedagógico da tecnologia no ambiente escolar.

O prefeito Zé Rufino destacou a importância da iniciativa e agradeceu o empenho dos profissionais da educação. Segundo ele, a gestão municipal segue comprometida em não medir esforços para garantir uma educação pública de qualidade para todos.