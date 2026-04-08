Projeto Cidadania recebe alunos da escola Oswaldo Teixeira de Cerqueira

O Projeto Cidadania, da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Manhuaçu, recebeu alunos da Escola Municipal Oswaldo Teixeira de Cerqueira na manhã da última quarta-feira (01/04). Os alunos, do quarto ano do ensino fundamental, participaram do projeto que busca divulgar informações sobre a câmara e as atividades desenvolvidas pelos vereadores.

O grupo de estudantes estava acompanhado da diretora da escola, Ana Cláudia de Andrade Santos, e das professoras Marluza Satlher Dias, Claudiana Hudson Arantes de Sá, que também é servidora no legislativo municipal, e Crislene Cristina de Souza Pereira. Eles foram recepcionados pelos vereadores Administrador Rodrigo, Allan do Alaor e Ralley Hott, pelo diretor geral da câmara, Senisi Rocha, e pelos integrantes da Escola do Legislativo, Lucas Siqueira e Diego Vila Real.

Depois de uma visita guiada pela câmara, os alunos ocuparam a mesa e as cadeiras usadas pelos vereadores no plenário nas reuniões do poder legislativo. Eles puderam tirar dúvidas sobre o trabalho desempenhado pelos parlamentares e conhecer na prática como acontecem as sessões e como são discutidos e votados os projetos de lei.

Os estudantes entenderam as funções do poder legislativo de fiscalizar o poder executivo, de elaborar e votar as leis e como é o processo de indicações dos parlamentares para a realização de obras no município.

As visitas são agendadas nos períodos da manhã (8h às 11h) e da tarde (14h às 16h30) pelo telefone (33) 3331-1740.

Fonte: Portal Caparaó