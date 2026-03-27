Prefeitura de Inhapim promoverá calçamento de serra no distrito de Jerusalém

INHAPIM– A prefeitura de Inhapim realizará o calçamento da serra no final da rua Otávio Brasiliense de Araújo localizada no distrito de Jerusalém. A via é a principal ligação entre os distritos de Jerusalém e Novo Horizonte.

Esta obra faz parte de um pacote de obras definidas em audiências públicas realizadas em todos os distritos do município, um compromisso firmado entre o poder público e a comunidade, com o intuito de buscar recursos para solução de três obras prioritárias em cada localidade.

Segundo o vereador Afonso Carlos Vieira (Carlinhos da Saúde), nascido na comunidade e representante local junto ao poder legislativo, a realização das obras de drenagem e pavimentação em blocos sextavados em mais de 600 metros desta serra, eliminará toda a sujeira e o barro que são carreados para as ruas do centro do distrito de Jerusalém. “Além de eliminarmos um gargalo para o produtor rural escoar a sua produção em toda a região de Jerusalém, Novo Horizonte, Itajutiba e Bom Jesus, com a realização desta obra vamos eliminar definitivamente toda a sujeira e o barro que em períodos chuvosos são carreados para dentro das ruas asfaltadas no centro de Jerusalém. É um ganho substancial para todos os moradores”, disse o vereador.

O prefeito Sandro Adriano aproveitou a oportunidade para destacar a parceria com o vereador Carlinhos da Saúde e com o deputado estadual Tito Torres, autor da emenda parlamentar que proporcionou a realização da obra. “Quero agradecer à Deus e a todos os moradores do nosso querido distrito de Jerusalém pela oportunidade de estar à frente do nosso município e poder realizar, em sintonia com o vereador Carlinhos da Saúde essa obra. Também não poderia deixar de registrar o apoio do nosso deputado estadual Tito Torres que, através de emenda parlamentar de sua autoria, liberou os recursos necessários para realizá-la. É sem dúvida alguma um avanço significativo para o produtor rural de toda esta região que escoará sua produção com mais comodidade, bem-como, mais segurança e qualidade de vida para todos aqueles que necessitam passar por aqui diariamente”, informou o prefeito.

Assessoria de Comunicação