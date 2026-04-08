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Prefeitura de Inhapim instala consultório odontológico na unidade de saúde do córrego São Silvestre

INHAPIM – Os moradores do Córrego São Silvestre, em Inhapim, agora contam com um consultório odontológico instalado na Unidade Básica de Saúde Norberto Vieira Costa, localizada na comunidade. Trata-se de mais uma ampliação no atendimento em saúde bucal no município, que busca oferecer assistência odontológica mais próxima do usuário, sem a necessidade de deslocamento até a cidade.

Segundo a coordenadora de Saúde Bucal de Inhapim, a odontóloga Carolina Marques R. Amaro, somente neste ano de 2026 houve a ampliação do atendimento odontológico para duas unidades de saúde do município, contemplando os moradores do distrito de São Tomé e do Córrego São Silvestre. “A expansão da rede reflete o compromisso com a qualidade e a ampliação do acesso ao serviço público. A abertura de um novo consultório odontológico representa mais acesso e dignidade para a população. Nosso objetivo é garantir que o usuário tenha atendimento próximo de casa, com qualidade, desde a prevenção até a reabilitação completa da saúde bucal”, destacou.

A rede municipal oferece atendimentos em clínica geral, odontopediatria, periodontia (tratamento de gengiva) e prótese dentária, cobrindo desde ações preventivas até procedimentos mais complexos.

Equipamentos foram adquiridos com recursos próprio do município para levar atendimento odontológico mais perto da comunidade
A pedido do prefeito Sandro Adriano, coordenadora de saúde bucal de Inhapim, a odontóloga Carolina Marques segue ampliando os atendimentos odontológicos nas Unidades de Saúde do município

Para o prefeito Sandro Adriano, a implantação da saúde bucal na Unidade de Saúde do Córrego São Silvestre simboliza um passo essencial na promoção e prevenção. “A chegada da equipe de saúde bucal à Unidade Básica de Saúde do Córrego São Silvestre marca um importante avanço no cuidado à saúde da comunidade. Com essa iniciativa, ampliamos a atenção integral aos usuários, garantindo acesso a serviços de saúde bucal de qualidade e fortalecendo ações de promoção da saúde e do bem-estar, em consonância com os princípios do SUS”, finalizou.

Assessoria de Comunicação

 

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