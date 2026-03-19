Prefeitura de Inhapim fará calçamento de rua no distrito de Novo Horizonte

INHAPIM – A Prefeitura de Inhapim está promovendo uma série de obras em mobilidade e infraestrutura urbana que marcará a história da pavimentação e da drenagem pluvial no município.

Como exemplo, há a execução de obras na comunidade da Vila Marques, onde duas ruas já estão recebendo drenagem pluvial e calçamento em blocos sextavados. No bairro Santo Antônio, no prolongamento da Avenida Presidente Tancredo Neves, na saída para o Macadame, também há intervenções. Há ainda preparação de terreno, com nivelamento e terraplanagem, na comunidade de Santa Clara (Ramilos).

Além disso, foram anunciados calçamentos nos distritos de Jerusalém (morro na saída para Novo Horizonte), na Vila Martins, na cidade, nas ruas Maria Silveira e Maria Ramila, no distrito de Santo Antônio do Alegre, bem como na estrada principal, próximo ao museu rural. Em São José do Peixe, estão previstos calçamentos nas ruas do cemitério e do campo. Já no distrito do Januário, será realizado o calçamento na estrada principal que liga a cidade ao distrito, passando pela Casa de Memórias.

Agora, a Prefeitura de Inhapim anuncia o calçamento e a drenagem pluvial da Rua Holt de Paula Valverde. A obra contará com mais de 100 metros lineares de pavimentação, conforme explica o vereador Vicente de Paula Sampaio, líder da comunidade e responsável pela indicação:

“Estamos muito contentes pelos investimentos que o prefeito Sandro Adriano e o vice-prefeito Dr. José Carlos Silva vêm promovendo em todo o município de Inhapim. São obras com qualidade, sempre primando pelo bem-estar social. Aqui em Novo Horizonte, onde sou majoritário, já reformamos a Unidade Básica de Saúde e instalamos um consultório dentário na mesma. Além disso, conquistamos um veículo zero quilômetro para atender nossas equipes de saúde e toda a população. Agora, vamos promover o calçamento desta rua, atendendo à comunidade e às demandas apresentadas nas audiências públicas”, informou o parlamentar.

O prefeito Sandro Adriano aproveitou a oportunidade para destacar a importância da parceria firmada com os deputados estadual Tito Torres e federal Marcelo Álvaro Antônio, parlamentares que apresentaram uma série de emendas que possibilitaram a realização dessas obras:

“Aqui em Novo Horizonte e em cada canto do município de Inhapim temos obras que só foram possíveis graças às bênçãos de Deus e ao apoio irrestrito dos nossos deputados Tito Torres e Marcelo Álvaro Antônio. Inhapim agradece essa parceria!”, finalizou.

Assessoria de Comunicação