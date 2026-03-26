Na Semana Mundial da Água, CBH Caratinga destaca investimentos e ações para preservar os recursos hídricos

CARATINGA – No mês em que é celebrado o Dia Mundial da Água, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Caratinga reforça a importância desse recurso natural essencial para a vida e destaca o compromisso contínuo com sua preservação e recuperação. Desde 2021, cerca de R$ cerca de R$ 4 milhões já foram aplicados em obras e ações voltadas aos municípios que integram a bacia.

Ao longo de duas décadas de atuação, o CBH Caratinga consolidou-se como um ator estratégico na articulação de iniciativas voltadas à preservação e recuperação do Rio Caratinga, que percorre aproximadamente 222 km de extensão.

“Temos muito a atuar na bacia do Rio Caratinga, com mobilização social e investimento. E o Dia Mundial da Água serve como reforço desse compromisso e como oportunidade de lembrar grandes momentos recentes, como a Expedição Caratinga, que mostrou a força da nossa bacia e o potencial de conscientização para que ela seja cada vez mais cuidada”, afirmou o presidente do CBH Caratinga, Thales Castilho.

Saneamento que transforma vidas no campo

O CBH Caratinga tem fortalecido, nos últimos anos, os investimentos em ações voltadas à preservação, recuperação e uso sustentável dos recursos hídricos no território por meio da Iniciativa Rio Vivo. Entre as iniciativas prioritárias está o saneamento rural, considerado um dos pilares para a melhoria da qualidade da água, da saúde pública e da qualidade de vida nas comunidades do campo.

A expectativa é que nos próximos cinco anos, mais de R$ 7,6 milhões sejam aplicados na bacia, ampliando as iniciativas de recuperação ambiental e fortalecendo a segurança hídrica na região.

Por meio dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso da água, os comitês vêm promovendo iniciativas estratégicas que contribuem para melhorar a qualidade ambiental da bacia e garantir segurança hídrica para a população.

Os investimentos realizados na bacia seguem as diretrizes do Plano Diretor de Recursos Hídricos (PDRH), instrumento de planejamento elaborado em 2010 e revisado em 2023. O documento apresenta um diagnóstico ambiental detalhado da região e aponta o saneamento básico como um dos principais desafios para a melhoria da qualidade da água.