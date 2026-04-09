Municípios da região premiados com “Selo Bora Vacinar”

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde (Cao-Saúde), a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) e o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais (Cosems/MG) promoveram, nesta quarta-feira, 9 de abril, a cerimônia de entrega do Selo Bora Vacinar, destinado aos municípios mineiros que alcançaram as metas de vacinação infantil em 2025.

A ação faz parte do Conexão Minas-Saúde, maior evento de saúde pública do estado, que reuniu diversas autoridades municipais no Centerminas Expo, em Belo Horizonte.

O Selo visa fomentar as ações municipais para o aumento da cobertura vacinal e corresponde ao alcance das metas de vacinação estabelecidas no Programa Nacional de Imunizações (PNI). A avaliação contempla 14 vacinas que compõem o calendário nacional de vacinação infantil para crianças de zero até dois anos de vida: BCG, Rotavírus, Pneumocócica 10, Meningocócica C, Pentavalente (DTP/HepB/Hib), Pólio injetável (VIP), Febre amarela, Pneumocócica 10 (1º reforço), Meningocócica C (1º reforço), Tríplice Viral 2ª dose, Pólio injetável (VIP) reforço, DTP (1º reforço), Varicela e Hepatite A infantil, com base nas metas de cobertura preconizadas pelo PNI, sendo: 90% para a vacina BCG e para a vacina contra Rotavírus; 95% para os demais imunizantes do calendário infantil.

Ao todo, 160 municípios receberam o Selo Ouro, voltado aos municípios que atingiram as metas de cobertura de todas as 14 vacinas destinadas a crianças de zero a dois anos. Além disso, outros 184 municípios receberam o Selo Prata, concedido aos municípios que atingiram as metas de cobertura vacinal para no mínimo 10 dos 14 imunizantes avaliados.

Confira os municípios premiados na região: