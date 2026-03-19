Mpox: Manhuaçu tem o primeiro caso confirmado

Paciente faz parte do grupo de homens entre 25 e 56 anos.
A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) confirmou o primeiro caso de mpox em Manhuaçu nesta quinta-feira (19). Esse é o único registro da doença no município neste ano.
O g1 procurou pela Secretaria Municipal de Saúde de Manhuaçu para ter outros detalhes sobre o paciente, mas o retorno ainda não havia sido dado até a última atualização desta reportagem.
De acordo com o balanço mais recente, Minas Gerais já contabiliza 17 casos confirmados de mpox em 2026. Todos os pacientes apresentaram evolução clínica para a cura.