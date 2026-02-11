Motorista embriagado cai com veículo em córrego durante forte chuva em Ipatinga

IPATINGA – Um veículo com dois ocupantes caiu em um córrego na noite desta terça-feira (10), por volta das 18h40, durante forte chuva, na região da Rua Mana com a Avenida Gerasa, no bairro Canaã. O motorista, de 56 anos, foi preso após a constatação de embriaguez ao volante.

Segundo informações repassadas ao Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), o carro despencou no córrego em meio à enxurrada. Uma das vítimas foi retirada por populares, enquanto a outra chegou a ser arrastada pela correnteza.

Testemunhas relataram que o condutor foi retirado do interior do córrego com auxílio de cordas e ajuda de moradores. Durante a tentativa de resgate do passageiro, ele se soltou da corda e acabou sendo levado pela força da água.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para realizar as buscas. Posteriormente, o COPOM recebeu a informação de que o passageiro conseguiu sair do córrego cerca de 1.800 metros do local da queda. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), com escoriações pelo corpo, permanecendo sob cuidados médicos.

O motorista relatou que trafegava pela via sob forte chuva e que os vidros do veículo teriam embaçado, comprometendo a visibilidade, o que teria provocado a colisão contra a grade de proteção da ponte e a queda no córrego. O veículo não foi localizado pelas equipes de resgate até o momento do registro da ocorrência.

Durante o atendimento, os militares constataram que o condutor apresentava sinais de embriaguez. Submetido ao teste do etilômetro, foi registrado o índice de 0,41 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, valor acima do limite permitido por lei. Também foi verificado que ele estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida há mais de 30 dias e não portava a documentação do veículo.

Após receber atendimento médico devido às escoriações, o homem foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Embriaguez ao volante: risco ampliado em dias de chuva

Especialistas alertam que a combinação de álcool e direção já representa alto risco em condições normais. Em situações de chuva intensa, quando a pista está escorregadia e a visibilidade reduzida, o perigo é ainda maior.

O consumo de bebida alcoólica compromete reflexos, tempo de reação, coordenação motora e capacidade de julgamento. Mesmo pequenas quantidades podem afetar a percepção de distância e velocidade.

Em períodos chuvosos, a atenção deve ser redobrada. Entre as orientações de segurança estão:

Não dirigir após consumir bebida alcoólica;

Reduzir a velocidade em caso de chuva;

Manter distância segura do veículo à frente;

Verificar o funcionamento do sistema de limpadores e desembaçadores;

Evitar trafegar por vias alagadas ou próximas a córregos com correnteza forte.

A legislação brasileira prevê multa, suspensão do direito de dirigir e prisão para quem for flagrado dirigindo sob influência de álcool. Mais do que uma infração, trata-se de um comportamento que coloca em risco a própria vida e a de terceiros.