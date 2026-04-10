Meio milhão na saúde: Bom Jesus do Galho amplia exames, cirurgias e atendimentos

BOM JESUS DO GALHO – A Secretaria Municipal de Saúde de Bom Jesus do Galho divulgou o balanço das principais ações, atendimentos e investimentos realizados no mês de março, evidenciando avanços na ampliação do acesso, na qualidade dos serviços e no cuidado integral com a população.

De acordo com a secretária de Saúde, Maria Aparecida Lucas Bonfim do Carmo, a demanda no município é significativa e exige planejamento contínuo. “Nós temos a preocupação muito grande de atender à demanda do município, que não é pequena. Nesse mês de março, realizamos 391 exames laboratoriais, entre eles 123 pacientes diabéticos e 14 pacientes oncológicos”, destacou.

Além dos exames laboratoriais, foram realizados 68 exames de raio-X, contribuindo para diagnósticos mais rápidos e precisos.

Investimento em exames e especialidades

Outro destaque do balanço é o investimento de R$ 517.444,00 em exames de maior complexidade e atendimentos especializados, incluindo tomografias, ressonâncias, endoscopias, colonoscopias e consultas com especialistas.

Segundo a secretária, esse investimento que ultrapassa meio milhão de reais e reforça o compromisso com diagnósticos avançados e tratamentos adequados.

Neuropediatria e ampliação de especialidades

A ampliação do acesso a especialistas também tem sido prioridade. A coordenadora da Atenção Básica, Widna Rita Xavier, ressaltou a importância de levar esses atendimentos para mais perto da população. “Pensando no conforto da comunidade e na facilitação do acesso, o município dispõe de diversas especialidades, como neuropediatra, ginecologista, pediatra, psicólogo e cardiologista”, explicou.

Foram realizadas 53 consultas de neuropediatria no período, com atendimentos tanto na sede quanto em comunidades como Revés do Belém.

Widna também destacou que novos especialistas estão sendo credenciados. “Em breve teremos ortopedia, cirurgia geral e também o serviço de oftalmologia, que é uma demanda muito grande hoje”, afirmou.

Cirurgias eletivas e redução de filas

No mês de março, o município realizou 61 cirurgias eletivas, distribuídas entre diferentes unidades hospitalares, como Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, CASU, Hospital Márcio Cunha, Hospital São Sebastião, Saúde Brasil e hospitais de Belo Horizonte.

A descentralização dos atendimentos contribuiu diretamente para reduzir a fila de espera e dar mais agilidade aos procedimentos.

Transporte garante acesso ao tratamento

O transporte de pacientes segue como um dos pilares da assistência. A Secretaria garantiu deslocamento para tratamentos em diversas cidades, incluindo Belo Horizonte, Ipatinga, Valadares e Muriaé. “Nós temos hoje mais de 90 pacientes oncológicos que fazem tratamento fora do município, principalmente em Ipatinga”, ressaltou a secretária.

Entre os números do período estão: 90 pacientes oncológicos transportados para Ipatinga; 75 pacientes e 65 acompanhantes encaminhados para Belo Horizonte; 23 pacientes para Governador Valadares; 32 alunos transportados para a APAE e pacientes em hemodiálise atendidos regularmente em Caratinga.

Além disso, a zona rural continua sendo atendida por equipes médicas e de enfermagem.

Mais de 6 mil atendimentos na atenção básica

Ainda no mês de março, na Atenção Primária, considerada a porta de entrada do sistema, foram registrados 6.266 atendimentos, incluindo: 3.251 consultas médicas; 1.908 atendimentos de enfermagem; 395 atendimentos odontológicos; 343 atendimentos psicológicos; 300 sessões de fisioterapia; 69 atendimentos nutricionais.

Widna reforçou o papel estratégico das unidades básicas: “A atenção primária é fundamental. É ali que acontece o primeiro atendimento, o acompanhamento de gestantes, diabéticos, hipertensos e pacientes oncológicos”, explicou.

Compromisso com a saúde pública

O balanço referente ao mês de março reforça o esforço da administração municipal em fortalecer a rede de saúde, ampliar serviços e garantir atendimento mais humanizado. “A gente está trabalhando para facilitar o acesso e evitar o desgaste do paciente, principalmente da população idosa”, destacou Widna.

A Secretaria segue investindo em estrutura, tecnologia e profissionais, com foco em oferecer uma saúde mais eficiente e acessível para toda a população de Bom Jesus do Galho.