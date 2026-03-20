Marca turística Rota Sabores e Saberes Rurais é apresentada em Caratinga

Novo produto evidencia a vocação para o turismo de experiências ligadas ao campo, à produção artesanal e às vivências sensoriais

CARATINGA – Minas Gerais ganha mais uma opção de destino turístico que celebra a diversidade dos produtos típicos mineiros, a valorização das narrativas locais, a tradição, a cultura e a vivência no campo. Na última sexta-feira (13), foram apresentados o nome e a identidade visual da Rota Sabores e Saberes Rurais, iniciativa que reúne sete municípios da região de Caratinga em torno de uma proposta centrada no turismo de experiência, com ênfase nas vivências rurais, na produção artesanal, nos saberes tradicionais e em experiências sensoriais ligadas ao território.

A iniciativa é do Sebrae Minas, em parceria com o Sicoob Credcooper e a Emater, e reuniu lideranças e representantes dos municípios integrantes da Rota: Caratinga, Imbé de Minas, Inhapim, Piedade de Caratinga, Santa Rita de Minas, São Domingos das Dores e Ubaporanga. O evento aconteceu na unidade do Sebrae Minas em Caratinga e contou com a presença de empreendedores do projeto, entre eles produtores de diferentes cadeias do campo, com destaque para o fortalecimento do empreendedorismo feminino.

O lançamento da marca representa mais um passo no trabalho conjunto com os municípios para a construção de um produto turístico que valoriza e representa o território, marcado pelas desvantagens, pela hospitalidade e pela força do fazer artesanal. As primeiras ações de fortalecimento da identidade territorial e de estímulo ao desenvolvimento local tiveram início em 2024, por meio da integração entre as cadeias produtivas e o turismo regional.

A elaboração do projeto contou com consultoria técnica especializada no desenvolvimento e mapeamento de produtos turísticos. Atualmente, estão em curso visitas técnicas e capacitações externas aos empreendimentos participantes, com foco no aperfeiçoamento e na profissionalização das experiências oferecidas. O objetivo é fortalecer a identidade regional, integrar os empreendimentos em rede e consolidar o território como um destino de experiências históricas, afetivas e sustentáveis.

De acordo com a analista do Sebrae Minas Mirelly Viana, a Rota foi concebida para proporcionar experiências memoráveis ​​a quem deseja se conectar com o modo de vida rural. “O projeto busca estruturar o destino turístico para que o visitante possa conhecer de perto produções artesanais de cachaças, queijos, chás e outros produtos típicos, além de vivenciar o cotidiano no campo e experiências sensoriais autênticas”, explica.

Já o especialista em negócios do Sicoob Credcooper, Fábio Carvalho, vê no lançamento um marco para o desenvolvimento turístico da região. “Acreditamos no potencial deste território, na força da sua cultura, dos saberes e do jeito acolhedor da nossa gente. Como cooperativa, seguimos o princípio do interesse pela comunidade e apostamos na cooperação como caminho para transformar realidades”, afirma.

Outro diferencial do território é a presença da RPPN Feliciano Miguel Abdala, referência em conservação ambiental e habitat do muriqui, considerada a maior primata das Américas. A região também se destaca pelos espaços de vivência sensorial, que promovem conexão com a natureza, bem-estar e experiências imersivas.

Assessoria de Imprensa Sebrae Minas Regional Rio Doce e Vale do Aço – Fernanda Pereira (Stark)