Mais de 30 clientes da região são premiados na campanha Show de Prêmios da Energisa

Promoção segue até abril de 2026 e oferece desde caixas de som até três anos de conta grátis.

Imagine não precisar se preocupar com a conta de luz por três anos? Isso é possível com a promoção Show de Prêmios, da Energisa, que sorteia diversos prêmios para clientes que pagam a fatura pelo Pix. A campanha é válida até abril e já premiou 34 pessoas em cidades da região, mostrando que pagar pelo Pix é simples e ainda pode trazer vantagens.

Entre os prêmios sorteados estão três anos de conta grátis, caixas de som portáteis, cartões‑presente e vales‑compra de R$ 250 das Casas Bahia. Clientes de Muriaé, Leopoldina, Manhuaçu, Manhumirim, Martins Soares, Mercês, Piraúba, São João Nepomuceno, Simonésia, Ubá e Visconde do Rio Branco já foram beneficiados com cartões‑presente. Outros clientes de Muriaé, Ubá, Cataguases, Piraúba, Martins Soares, Leopoldina e Eugenópolis receberam créditos de R$ 150 diretamente na conta de energia, apenas por pagarem a fatura via Pix e rodarem a roleta da sorte.

Segundo a coordenadora de atendimento da Energisa Minas Rio, Ana Maria Almeida, a iniciativa incentiva uma relação mais prática e organizada com o pagamento da conta de luz.

“Queremos estimular nossos clientes a manterem suas contas em dia de forma prática e segura, e ainda oferecer a chance de serem premiados. O Pix é uma ferramenta moderna que facilita o pagamento e, com a campanha Show de Prêmios, transforma esse momento em uma oportunidade de ganhar”, afirma.

Além dos prêmios mensais, a campanha conta com destaques especiais, como o sorteio de três anos de conta de energia grátis e um caminhão de prêmios das Casas Bahia, no valor de R$ 30 mil. Todos os clientes que pagarem a fatura de energia via Pix têm direito a girar a roleta uma vez por mês e recebem um número da sorte para concorrer aos sorteios.

O pagamento pelo sistema é fácil. Existem duas opções:

Basta abrir o app do seu banco ou carteira digital, escolher a opção PIX, apontar a câmera do celular para o QR Code impresso na conta de luz, conferir os dados e pronto; ou

Utilizar a opção ‘PIX Copia e Cola’. Com ela você cola o código relacionado ao QR Code, quando está usando o seu celular e não pode usar a câmera para fazer a leitura do QR Code. Essa opção também pode ser usada no internet banking.

Para quem recebe a fatura por e‑mail, o processo é ainda mais prático: no corpo da mensagem, junto com a fatura, há um código Pix. Basta copiar e colar esse código na área de pagamento Pix do aplicativo do banco, sem necessidade de abrir o PDF da fatura.

É hora de girar a roleta da sorte!

Após pagar a conta de luz utilizando Pix, o cliente passa a ter a chance de participar da roleta do Show de Prêmios. O acesso é simples. Basta entrar no site pix.energisa.com.br e fazer login com CPF e e‑mail. Quem ainda não tem cadastro pode criá‑lo rapidamente no próprio ambiente digital. Depois de acessar a página, o cliente já pode girar a roleta e concorrer automaticamente aos prêmios do mês. As chances aumentam a cada nova fatura paga via Pix.

Para tornar a experiência do cliente ainda mais prática, todos os serviços essenciais estão disponíveis de forma 100% digital, 24 horas por dia, sete dias por semana. Nos canais da Energisa, é possível consultar o histórico de consumo, emitir segunda via da conta, atualizar dados cadastrais, informar falta de energia, tirar dúvidas e resolver diversas demandas sem sair de casa. Basta acessar: