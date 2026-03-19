Leptospirose na Zona da Mata: mais casos são confirmados, e governo agenda nova visita à região

Doença causou a morte de uma mulher de 33 anos em Ubá

O alerta sanitário para leptospirose na Zona da Mata cresce com o aumento de notificações de casos suspeitos, principalmente em Ubá, município mais afetado por enchentes e enxurradas após as chuvas extremas do fim de fevereiro. De acordo com o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, sete casos da doença foram confirmados, além da morte já registrada de uma mulher de 33 anos após contato com água contaminada. Entre os casos suspeitos, há cerca de 200. Para reforçar as ações de resposta ao agravo, o governo de Minas agendou nova visita à região para o início de abril.

Entre os casos confirmados, quatro são em Juiz de Fora, um em Matias Barbosa e dois em Ubá, onde também foi registrada a morte. Somente em Ubá, segundo o último boletim da Secretaria Municipal de Saúde, divulgado nessa quarta-feira (18/3), já foram notificados 181 casos prováveis de leptospirose desde o temporal de 24 de fevereiro. Para se ter ideia, o número cresceu 132% em uma semana: na quinta-feira passada (12/3), eram 78 registros.

“Por enquanto, em Ubá, temos dois casos confirmados de leptospirose e um óbito. É uma doença comum em períodos de enchentes, devido à contaminação da água pela urina de ratos, mas isso não deixa de ser nossa responsabilidade. Voltarei à Zona da Mata em duas semanas, com o governador Mateus Simões”, anunciou Baccheretti. De fato, quando a viagem ocorrer, Simões já terá assumido o governo, em razão da pré-candidatura de Zema à Presidência da República.

O secretário de Estado de Saúde adiantou ações de reorganização do atendimento na Zona da Mata após o desastre climático, incluindo a recuperação de policlínicas e Unidades Básicas de Saúde (UBS) afetadas.